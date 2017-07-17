В лесу под Новосибирском пропал 3-летний мальчик (обновлено: найден, жив)

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Сегодня днём в Черепановском районе пропал 3-летний мальчик — по данным волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт», в районе села Бочкарёво в лесу потерялся Илья Чечет.



Мальчик исчез, когда вместе с матерью собирал в лесу ягоды. Сейчас его ищут спасатели, вечером к ним присоединятся волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». «Нам только что поступила информация от спасателей, мы собираем всю информацию и группу волонтёров для поисков», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель инфогруппы «Лизы Алерт» Эльвира Голышева.





15:51

По данным волонтёров «Лизы Алерт», мальчика нашли.







«Рядом с селом Бочкарёво мать вышла с тремя детьми на сбор ягоды. Возраст детей — 18, 9 и 3 года. В 11:20 она обнаружила, что давно не видела маленького сына. До 14:10 женщина самостоятельно проводила поиски, потом вызвала полицию.





В поисках приняли участие староста и жители села, полиция. Мальчик был обнаружен недалеко от места, где его оставила мать», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





В Новосибирской области уже происходили случаи исчезновения детей в лесу — 21 июня 2013 года сотни волонтёров из Новосибирска отправились в отдалённую деревню Каргатского района, где вместе с полицией, СК и местными жителями три недели прочёсывали лесополосу в поисках 8-летнего Кости Кривошеева. Мальчика найти так и не удалось.