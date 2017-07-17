В лесу под Новосибирском пропал 3-летний мальчик (обновлено: найден, жив)

Трансляция обновляется
В лесу под Новосибирском пропал 3-летний мальчик (обновлено: найден, жив)

Сегодня днём в Черепановском районе пропал 3-летний мальчик — по данным волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт», в районе села Бочкарёво в лесу потерялся Илья Чечет. 


Мальчик исчез, когда вместе с матерью собирал в лесу ягоды. Сейчас его ищут спасатели, вечером к ним присоединятся волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». «Нам только что поступила информация от спасателей, мы собираем всю информацию и группу волонтёров для поисков», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель инфогруппы «Лизы Алерт» Эльвира Голышева.


По данным волонтёров «Лизы Алерт», мальчика нашли.


«Рядом с селом Бочкарёво мать вышла с тремя детьми на сбор ягоды. Возраст детей — 18, 9 и 3 года. В 11:20 она обнаружила, что давно не видела маленького сына. До 14:10 женщина самостоятельно проводила поиски, потом вызвала полицию.


В поисках приняли участие староста и жители села, полиция. Мальчик был обнаружен недалеко от места, где его оставила мать», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


В Новосибирской области уже происходили случаи исчезновения детей в лесу — 21 июня 2013 года сотни волонтёров из Новосибирска отправились в отдалённую деревню Каргатского района, где вместе с полицией, СК и местными жителями три недели прочёсывали лесополосу в поисках 8-летнего Кости Кривошеева. Мальчика найти так и не удалось.

НГС.НОВОСТИ
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 15372
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Приоритет «СИБЭКО» — диалог с потребителем
20 июля пройдёт онлайн-конференция начальника управления по работе с физическими лицами АО «СИБЭКО»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено