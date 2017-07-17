Красота на улице вязов: Красный проспект засадят сотней новых деревьев

Рабочие «Горзеленхоза» в понедельник, 17 июля, начали сажать вязы на аллее Красного проспекта

17 июля на аллее Красного проспекта в Новосибирске начали высаживать зелёную изгородь из вязов.





Деревья будут сажать 2 недели на аллее Красного проспекта — от улицы Коммунистической до бюста Покрышкина.





«Высаживают мелколистный вяз. Деревья очень неприхотливые в нашем климате, гораздо лучше, чем те же самые берёзы, себя чувствуют. Было проведено дендрологическое обследование и берёзы, которые здесь росли, были признаны больными. Дендрологи порекомендовали полностью изменить местоположение зелёных насаждений, поскольку берёзы росли ниже проезжей части, их корневая система по большей части находилась под твёрдым покрытием, соответственно они не получали влагу и полезных веществ», — рассказал замдиректора МКУ «Горзеленхоз» Максим Салахов.







Вязы поднимают с помощью автокрана





Специалисты посадят около 100 вязов ближе к проезжей части и сформируют живую изгородь по обеим сторонам аллеи. «Это первый барьер от пыли, загазованности, чтобы люди спокойно могли гулять по аллее», — отметил Салахов.







5–7-летние саженцы вяза «Горзеленхоз» получил из муниципального питомника. После посадки их подстригут и до конца лета вязы приживутся, говорит специалист.





Из-за посадки деревьев частично занята полоса Красного проспекта





Кроме вязов в следующем году на аллее появятся крупномерные деревья, их посадят ближе к тротуару, чтобы «создавать тень». Какие именно деревья там появятся, сейчас решают архитекторы, так как аллея попала в проект реконструкции Красного проспекта.





На аллее высадят около 100 вязов





Вязы займут место 25 берёз, которые срубили в начале июня: из-за близости дороги и плохой экологии деревья «начали вести себя нервно» и засохли.

