Двор многоэтажки на Кропоткина затопило кипятком

Горячая вода может повредить дому, опасаются местные жители

«СИБЭКО» в ночь на понедельник, 17 июля, начала ремонт у дома по ул. Кропоткина, 130 — жильцы дома жаловались, что с пятницы их двор топило кипятком.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома Людмила, вода хлынула вечером 14 июля. «В пятницу утром всё в порядке было, а вечером уже вот так. Рабочие в касках ночью стояли, видимо, дежурили, чтобы ничего не случилось», — рассказала она.





Судя по табличке, которую поставили на месте разрыва, ремонт продлится до 19 июля.







В «СИБЭКО» на запрос НГС.НОВОСТИ ответили, что 14 июля на участке трубопровода в районе дома № 130 нашли дефект — место огородили, а теплотрассу вскрыли. «17 июля с 01:00 начались работы по отключению данного участка, сливу воды и устранению дефекта. Технологическое нарушение на теплотрассе будет устранено в течение сегодняшнего дня, а благоустройство территории выполнено в ближайшее время», — сообщили в компании.





До окончания ремонта горячей воды у жителей дома не будет. Как у тех, кто попал под очередные испытания теплосетей: до 20 июля горячей воды не будет в зоне ТЭЦ-2.