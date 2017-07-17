Прожить на 20 квадратах: названы районы Новосибирска с самым тесным жильём

Самые тесные квартиры — в Первомайском, Ленинском и Кировском районе Новосибирска
Самые тесные квартиры — в Первомайском, Ленинском и Кировском районе Новосибирска

Аналитики подсчитали, как по городу распределяются самые маленькие квартиры, — оказалось, что больше всего их в Первомайском районе.


Специалисты аналитической службы N1.RU исследовали сегмент жилья площадью до 33 кв. м. Выяснилось, что такие квартиры занимают порядка 40 % от общего числа вариантов на продаже. При этом самых маленьких, площадью до 20 кв. м, и дешёвых квартир больше всего продают в Первомайском, Ленинском и Кировском районах. Более просторные варианты площадью до 33 кв. м есть ещё и в Октябрьском районе.


Доля маленьких квартир на продаже в районе-лидере, по подсчётам аналитиков N1.RU, составляет 78,3 %, из которых 52,9 % — готовое жильё. Число маленьких квартир в новостройках преобладает в Ленинском районе — здесь их 43,7 % от всего числа предложений. При этом в Советском, Железнодорожном и Центральном районах подобных строящихся квартир нет вообще.


По словам руководителя пресс-службы N1.RU Анастасии Гринёвой, большая часть семейных покупателей рассматривают такое жильё как временное и при первой же возможности стараются перебраться в более просторные квартиры. «А вот для тех, кто живёт один, небольшая жилплощадь может стать подходящим вариантом и для постоянного проживания», — замечает она.


Средняя цена на мини-квартиры варьируется от 1 млн руб. за студию площадью 19 кв. м до 1,5 млн руб. за более просторный вариант в 27 «квадратов».


Между тем этой весной эксперты отметили, что 1-комнатные квартиры теряют популярность среди новосибирцев, и застройщики предлагают всё меньше таких вариантов.

Лиза Пичугина
Фото Анны Золотовой

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