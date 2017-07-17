Новосибирцы завалили «Яндекс» запросами о культовом сериале

Кадр из сериала «Игра престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»

В преддверии российской премьеры 7-го сезона сериала «Игра престолов» поисковые запросы, связанные с сериалом, стали самыми популярными у новосибирцев.


Премьера 7-го сезона сериала на английском языке состоялась несколько часов назад. В России официальная премьера — завтра, 18 июля.


«Вчера, 16 июля, сериал "Игра престолов" стал главной темой дня в запросах новосибирцев к поиску "Яндекса". Основные вопросы были связаны с возможностью посмотреть первую серию нового сезона сериала: [на каком канале покажут игру престолов 7 сезон в россии], [где посмотреть игру престолов 7 сезон], [дата выхода игры престолов]. В воскресенье эта тема набрала максимальные 100 баллов по шкале поискового интереса», — сообщила НГС.НОВОСТИ региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.


На 2-м месте по числу запросов 16 июля была смерть советского актёра Владимира Толоконникова, известного, в частности, по роли Шарикова в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», на 3-м — заготовки на зиму из смородины.


«По итогам недели "Игра престолов" стала второй по популярности темой, интерес к ней оценивается в 80 баллов. Главной темой недели стала кинопремьера "Планета обезьян: Война". Топ-3 популярных событий замыкает история с банком "Югра"», — добавили в «Яндексе».


Справка: «Игра престолов» — телесериал в жанре фэнтези, снят по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Первые серии сериала были выпущены в апреле 2011 года.


В прошлом году премьерную серию шестого сезона можно было посмотреть в кинотеатре — его показывал кинотеатр «Победа».

Елена Громкова
Скриншот видео youtube.com, канал «Официальные Трейлеры»

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