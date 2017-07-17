Над Новосибирской областью нависла депрессия: синоптики предупредили о ливнях с грозами

Синоптики обнародовали прогноз погоды на первую половину недели
Синоптики обнародовали прогноз погоды на первую половину недели

Начавшаяся неделя принесет в Новосибирскую область грозовые дожди.


«Территория юго-востока Западной Сибири находится в области приземной и высотной депрессии, то есть области низкого атмосферного давления, где формируются вторичные фронты летней неустойчивости. 


И это продолжает провоцировать развитие кучево-дождевых облаков довольно высокой мощности, выпадение ливневых грозовых дождей интенсивностью от слабых до умеренных. И такой характер погоды, как мы предполагаем, сохранится в ближайшие трое суток», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, в целом с 18 по 20 июля погода в Новосибирской области будет умеренно теплой, но при этом температура будет всё-таки ниже климатической нормы на 1-3 градуса. Ночью ожидается от +9 до +15 градусов, днём +21…+26. Примерно на этом же уровне будет держаться температура и в Новосибирске.


В выходные над несколькими районами Новосибирска прошёл ливень с градом — во дворе дома на ул. Тихвинской дождь устроил настоящую реку во дворе.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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