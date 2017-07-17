«Фольксваген» проехал встречную полосу и врезался в столб на Титова

Место ДТП
Место ДТП

Вечером 16 июля в Новосибирске на ул. Титова автомобиль Volkswagen Golf оказался на встречной полосе и остановился, врезавшись в столб.


Авария случилась недалеко от перекрестка с ул. Римского-Корсакова в 21:45.


По информации очевидцев в соцсетях, в аварии пострадал водитель, кроме того, машина сбила девушку-пешехода.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску пояснили, что в ДТП пострадал не 32-летний водитель, а его 40-летний пассажир — у него ушибы головы. Девушка-пешеход, которой 18 лет исполнится только через неделю, ушибла голень и получила ссадины.


«Водитель двигался со стороны улицы Серафимовича в сторону улицы Покрышкина. Он пишет в объяснении, что не справился в связи с ограниченной видимостью — дождь пролил. При манёвре он не справился и выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на девушку, а затем на световую опору», — пояснили в ГИБДД.


Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на опьянение.


Свидетели аварии рассказывают, что перед тем, как сбить девушку, «Фольксваген» поехал на красный сигнал светофора.


«Я ехал по Титова в сторону Карла Маркса, встал на перекрестке перед площадью Станиславского. Справа от меня стояла эта машина — она начала сдавать назад, я увидел, что водитель спит, пассажир его спит — я им посигналил, они очнулись, поехали вперед меня. Они ехали очень медленно. Мы доехали до этого перекрестка с улицей Римского-Корсакова. 


Я встал на красном, они просто поехали дальше, очень медленно поехали на "встречку". Девушка переходила с кем-то дорогу, они сбили девушку и врезались в столб. 


Я проехал дальше, встал на перекрестке на островке, уже был куча людей, вызвали "скорую". Девушка сидела, держалась за ногу, пассажира я не видел. Водитель вышел. Прибежала куча народа, вызвали полицию, "скорую"», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Антон Попков.


Аварии на дорогах часто заканчиваются тем, что автомобили врезаются в столб — одно из последних таких ДТП произошло вчера днем, когда на перекрёстке пр. Дзержинского и ул. Красина встретились три иномарки.

Елена Громкова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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