НГУ покорил новый мировой рейтинг

Новосибирский государственный университет впервые вошел в топ-100 престижного международного рейтинга Transparent Ranking: Top Universities by Google Scholar Citations.







«НГУ занял 58-ю позицию в рейтинге открытости университетов по параметру цитируемости, который составляется на основе показателей цитируемости сотрудников университета, зарегистрированных на google scholar (бесплатная поисковая система по полным текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин. — НГС.НОВОСТИ). Среди российских университетов НГУ занимает 1-е место с 481 004 цитированиями. На втором находится Санкт-Петербургский государственный университет (189-я позиция в глобальном рейтинге), на третьем — Высшая школа экономики (600-е место)», — рассказали в пресс-службе университета.







В прошлом году НГУ занимал 190-е место с 246 223 цитированиями.







Увеличение показателя связано с повышением активности в домене Google Scholar Citations преподавателей кафедр физики элементарных частиц, ускорителей и других базовых кафедр Института ядерной физики СО РАН им. Г.И. Будкера на Физическом факультете НГУ.





«НГУ добился успеха благодаря неукоснительному выполнению правил, заложенных при основании университета. При основании НГУ М.А. Лаврентьев сказал, что "мы смогли обеспечить университет крупными учеными-преподавателями практически по всем направлениям науки на всех факультетах: механико-математическом, физическом, естественных наук (то есть по химии и биологии), геологическом, экономическом, гуманитарном". Этому краеугольному принципу образования в университете мы следуем и сейчас», — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.







НГУ постоянно входит в различные мировые и российские рейтинги и постоянно улучшает свои позиции в них. Среди недавних достижений вуза: в рейтинге мирового агентства QS World University Rankings НГУ занял 250-е место среди 500 лучших университетов мира.