Днем новосибирцы услышат вой сирен

МЧС проверяет сирены раз в три месяца

Сегодня, 17 июля, МЧС проверит в Новосибирске систему оповещения — днем жители города услышат вой сирен.







Проверка системы начнется с 11:20 и продлится до 15:00 часов.







«В ходе ее проведения в период с 11:20 до 11:30 часов будет произведен перехват ТВ-вещания на телевизионном канале "Россия 1" (ВГТРК "Новосибирск")», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.







Электросирены и уличные громкоговорители будут работать с 14:35 до 14:45.







А с 14:45 до 15:00 спасатели перехватят радиовещания на 9 радиостанциях — «Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ». «В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения», — пояснили в МЧС.







Также с 14:40 до 15:00 состоится проверка локальных систем оповещения на 9 станциях метро, аэропорта Толмачёво, вокзалов Новосибирск-Главный, Новосибирск-Западный, «Экспресс-пригород». В этих местах информация о проверке появится на установленных там экранах.







В МЧС напомнили, что систему проверяют ежеквартально — в прошлый раз это случилось 17 апреля.

