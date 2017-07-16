Honda показала новый Accord

Компания Honda показала новое поколение Accord, презентация состоялась для рынка США. 


По данным производителя, автомобиль стал больше, вместо атмосферных появились турбомоторы, а автомат стал 10-ступенчатым.


Размер в ширину увеличился на 10 мм, колесная база выросла на 50 мм.


1,5-литровый турбомотор развивает 192 л.с., а 2-литровый турбомотор — 252 л.с. 


Accord обзавелся полностью цифровой приборной панелью и восьмидюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой Apple Carplay и Android Auto. 


Honda показала новый Accord (фото)


Honda показала новый Accord (фото)


Honda показала новый Accord (фото)



НГС.АВТО
Фото honda.com

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