Толпа отчаянных новосибирцев всю ночь утопала в холодной грязи

Тысяча новосибирцев испытала свои возможности сегодня ночью на полигоне в Кольцово
Тысяча новосибирцев испытала свои возможности сегодня ночью на полигоне в Кольцово

Ночью 16 июля на полигоне в посёлке Кольцово прошла первая ночная «Гонка героев» — мужчины и женщины не побоялись грязи и холода и боролись с препятствиями. 


«Ночная гонка — это новый формат. Впервые в этом сезоне он проходит, и Новосибирск был первым городом, который принимал "Гонку героев" в новом ночном формате. Всё прошло довольно позитивно и положительно. 


Чтобы участвовать в «Гонке героев», нужна хорошая физическая форма
Чтобы участвовать в «Гонке героев», нужна хорошая физическая форма


Хотя трассу всё-таки сложнее ночью бежать, потому что роса, влажность, скользко и всё-таки прохладно ночью. Но останавливаться нельзя ни в коем случае, нужно бежать», — рассказала НГС.НОВОСТИ представитель по рекламе и PR команды «Лига героев» в Новосибирске Ольга Егорычева, которая сама бежала «Гонку». 


По оценкам организаторов, в ночной «Гонке» поучаствовало 1 тыс. человек, а вместе с чемпионатом, который проходил до ночных соревнований, на полигоне собралось около 1,5 тыс. смелых новосибирцев.


«Гонка героев» впервые проходила ночью
«Гонка героев» впервые проходила ночью


Первые команды стартовали на «Гонке» в 22:00 — а соревнования продолжались до рассвета. Участникам нужно было преодолеть 9 км трассы с 36 сложными препятствиями. 


«Испытания начинают набирать обороты — сначала легкие, а потом всё сложнее. К концу ждут испытания, которые один не пройдешь: для нас сложным был ров очень глубокий — там было много воды достаточно холодной. Пришлось всей командой спуститься в этот ров и выбраться по глиняной местности — глина была мокрая и скользкая. Сначала мы подсаживали девочек и пытались их вытащить. А потом сами», — описал препятствия участник Дмитрий Моргунов.


Участники признавались, что ночью им было сложнее бежать и выбираться из холодной грязи
Участники признавались, что ночью им было сложнее бежать и выбираться из холодной грязи


Сложно было преодолеть огромные кубы, которые крутились в воде, и покорить местный Эверест. «Разбежаться по грязи, ухватиться за канат и залезть на Эверест, на вершину, и завершить гонку», — вспоминает он. Препятствия подсвечивались кострами, у некоторых членов команд были с собой фонарики.


По словам «гонщиков», на трассе лучше не останавливаться, а то можно замёрзнуть
По словам «гонщиков», на трассе лучше не останавливаться, а то можно замёрзнуть


Мужчин на ночной «Гонке героев» было больше, чем женщин. «Например, у нас во взводе из 10 человек были 2 девушки. Команд, где одни девчонки и пара мальчишек, — таких не было, всё-таки пока это больше мужской вид спорта. Девчонки боятся грязи, ночи. 


Мужчин среди участников пока больше, чем девушек
Мужчин среди участников пока больше, чем девушек


Бежали в командах — и все друг друга поддерживали. Мы пели песни, пока бежали, поддерживали друг друга, подавали руки, особенно на подъёмах, потому что далеко не все у нас легкоатлеты. Поэтому кому-то приходилось помогать», — пояснила Ольга Егорычева.


Некоторые испытания можно было преодолеть только в команде
Некоторые испытания можно было преодолеть только в команде


«Гонка героев» популярна среди офисных работников: каждое мероприятие собирает толпу сотрудников различных компаний Новосибирска
«Гонка героев» популярна среди офисных работников: каждое мероприятие собирает толпу сотрудников различных компаний Новосибирска


«Гонка героев» довольно популярна в Новосибирске — в июне тысячи людей также платили деньги и преодолевали препятствия в грязи и пыли, чтобы испытать себя на прочность на полигоне в Кольцово

Мария Морсина
Фото Кирилла Лазарева

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