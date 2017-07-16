Ливень устроил бурную реку во дворе дома за площадью Станиславского

Ливень затопил двор на ул. Тихвинской за пл. Станиславского в Новосибирске

Днём 16 июля над несколькими районами Новосибирска прошёл ливень с градом — для жителей дома по ул. Тихвинской дождь устроил настоящую реку во дворе.





Жители дома по ул. Тихвинской, 1 пожаловались НГС.НОВОСТИ на потоп после летнего дождя во дворе. По словам жителей, такие реки случаются и после обычных дождей — и это длится 3 года.







«Наша УК "Тихвинская" обещала сделать слив… Писали жалобу. Обещали сделать слив, когда построят дом по адресу Тихвинская, 1"а". Но дом построен, а сливы так и не сделали», — утверждают жители. В самой управляющей компании получить комментарий не удалось — телефоны, указанные на сайте УК, сегодня недоступны.











Жители других улиц в Новосибирске тоже поделились в соцсетях видео с градом и ливнем:











Публикация от Lesya (@liss_onka) Июл 16 2017 в 2:14 PDT





На левом берегу Новосибирска. Фото читателя НГС во «ВКонтакте»









Если вы стали очевидцем бурных рек после сегодняшнего дождя в Новосибирске, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».







На этой неделе в Новосибирске прошёл очень сильный ливень, из-за которого дороги города оказались под водой. Одним из популярнейших фото стал снимок «водопада» в районе станции метро «Гагаринская» — НГС наградил автора фотографии новой достопримечательности Новосибирска.

