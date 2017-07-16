Жителей Академгородка напугал столб дыма над «Щ»

Над Академгородком поднялся столб чёрного дыма — оказалось, что горит крыша столовой военного училища
Над Академгородком поднялся столб чёрного дыма — оказалось, что горит крыша столовой военного училища

Над микрорайоном «Щ» в Новосибирске поднялся столб дыма — загорелась крыша столовой военного училища


Днём 16 июля на ул. Иванова в микрорайоне «Щ» в Новосибирске поднялся столб чёрного дыма — выяснилось, что в военном училище горит часть столовой. 


Сегодня днём новосибирцев напугал столб дыма над «Щ» — читатели написали НГС.НОВОСТИ, что пожар произошёл на ул. Иванова. Как рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перязев, загорелась крыша столовой военного училища (ул. Иванова, 49).


«Её почти потушили уже. Жертв, пострадавших нет. Но после пожара ремонт будет необходим», — 


сообщил Юрий Перязев. По его данным, эвакуировать людей не пришлось, поскольку пожар случился в выходной летний день.


Он добавил, что причины возгорания предстоит выяснить специалистам МЧС.


Ранее жителей города испугал чёрный дым над центром — загорелся гараж рядом с домом по ул. Щетинкина, 18.

Мария Морсина
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