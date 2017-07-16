Жителей Академгородка напугал столб дыма над «Щ»
Над микрорайоном «Щ» в Новосибирске поднялся столб дыма — загорелась крыша столовой военного училища
Днём 16 июля на ул. Иванова в микрорайоне «Щ» в Новосибирске поднялся столб чёрного дыма — выяснилось, что в военном училище горит часть столовой.
Сегодня днём новосибирцев напугал столб дыма над «Щ» — читатели написали НГС.НОВОСТИ, что пожар произошёл на ул. Иванова. Как рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации Советского района Юрий Перязев, загорелась крыша столовой военного училища (ул. Иванова, 49).
«Её почти потушили уже. Жертв, пострадавших нет. Но после пожара ремонт будет необходим», —
сообщил Юрий Перязев. По его данным, эвакуировать людей не пришлось, поскольку пожар случился в выходной летний день.
Он добавил, что причины возгорания предстоит выяснить специалистам МЧС.
Ранее жителей города испугал чёрный дым над центром — загорелся гараж рядом с домом по ул. Щетинкина, 18.
Мария Морсина
Фото читателя НГС