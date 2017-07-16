Врезалась специально: иномарка снесла светофор на важном перекрёстке в Дзержинском районе

В аварии не пострадали люди, но разбиты машины 
В аварии не пострадали люди, но разбиты машины 

Днём 16 июля на перекрёстке пр. Дзержинского и ул. Красина в Новосибирске произошла авария с тремя иномарками: в ДТП никто не пострадал, но автомобили снесли светофор.


По информации специалистов мобильного приложения «Автоспас», ДТП с участием Hyundai iX55, Hyundai Sonata и Volkswagen Polo произошло сегодня в 11:50.


«Все три участника двигались по пр. Дзержинского со стороны ул. Королева. На перекрёстке "Соната" начала поворачивать налево на Красина из второго ряда (поворот там разрешен — в этом ряду либо движение прямо, либо налево)», — пишут специалисты «Автоспаса» на своей странице «ВКонтакте».


Также из-за ДТП снесён светофор на перекрёстке пр. Дзержинского и ул. Красина
Также из-за ДТП снесён светофор на перекрёстке пр. Дзержинского и ул. Красина


В этот момент в левом ряду ехал Hyundai iX55 — он врезался в «Сонату», в заднюю часть автомобиля, после чего «Сонату» отбросило вправо на «Фольксваген», на переднюю правую дверь. 


«Фольксваген» от удара уехал на тротуар, где он снёс металлическое ограждение и столб со светофором, а дальше врезался в световую опору.


Автомобилистка призналась, что специально въехала в столб, чтобы не ранить людей на остановке
Автомобилистка призналась, что специально въехала в столб, чтобы не ранить людей на остановке


«Чудом никто не пострадал. Водитель "Фольксвагена" сообщила, что специально направила автомобиль в сторону световой опоры во избежание наезда на людей на остановке общественного транспорта», — добавили в «Автоспасе». 


Ранее в Заельцовском районе Новосибирска «Мазда» столкнулась с «Тойотой Авенсис» — люди и автомобили не пострадали, в отличие от светофора на ул. Жуковского.

Мария Морсина
Фото vk.com/avtospas54rus

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