На левом берегу загорелся автомобиль известной службы такси

Пока неизвестно, пострадал ли водитель автомобиля «Гранд Авто»

Renault Logan загорелся сегодня утром около 5:40 на пл. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сообщили в отделе информации ГУ МЧС России по НСО. Судя по фото и видео в соцсетях, автомобиль принадлежит известной службе такси «Гранд Авто».





По информации МЧС, автомобиль вспыхнул из-за технической неисправности. «В результате пожара огнем были повреждены моторный отсек и панель приборов», — отметили в министерстве.







Уже в 5:46 пожар удалось потушить. «В тушении было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава», — добавили в МЧС. Оперативной информации о пострадавших в министерстве нет, а по телефонам офиса компании «Гранд Авто» сегодня никто не отвечает.











Горящие одинокие автомобили — не редкость на улицах Новосибирска. Недавно на парковке в микрорайоне «Европейский Берег» загорелся кроссовер — и до приезда пожарных его пришлось тушить соседям.

