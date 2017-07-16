На левом берегу загорелся автомобиль известной службы такси
Renault Logan загорелся сегодня утром около 5:40 на пл. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сообщили в отделе информации ГУ МЧС России по НСО. Судя по фото и видео в соцсетях, автомобиль принадлежит известной службе такси «Гранд Авто».
По информации МЧС, автомобиль вспыхнул из-за технической неисправности. «В результате пожара огнем были повреждены моторный отсек и панель приборов», — отметили в министерстве.
Уже в 5:46 пожар удалось потушить. «В тушении было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава», — добавили в МЧС. Оперативной информации о пострадавших в министерстве нет, а по телефонам офиса компании «Гранд Авто» сегодня никто не отвечает.
Горящие одинокие автомобили — не редкость на улицах Новосибирска. Недавно на парковке в микрорайоне «Европейский Берег» загорелся кроссовер — и до приезда пожарных его пришлось тушить соседям.
Мария Морсина
Видео youtube.com, канал «Инцидент Новосибирск»