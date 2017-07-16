Десятки светящихся новосибирцев решили исследовать ночью необычные дворы

Велосипедисты решили поехать ночью, чтобы не мешать горожанам 
Велосипедисты решили поехать ночью, чтобы не мешать горожанам 

Ночью 16 июля новосибирские велосипедисты устроили бесшумную прогулку по интересным дворам центра города — они решили передвигаться в темноте, чтобы не мешать днём автомобилистам и прохожим.


На экскурсионную велопрогулку «Ночь пятидесяти арок» приехали около 30 новосибирцев — маршрут пролегал по дворам центра города. Мероприятие длилось с 23:00 до 2:30.


«Ночью чище воздух; днём было бы гораздо труднее двигаться по дворам, потому что там больше машин и пешеходов», — объяснил организатор и создатель клуба велопрогулок «Ночной город» Юрий Кринский, Велосипеды было видно в темноте — благодаря светоотражателям. 


Во время прогулки участникам рассказывали про архитектуру, урбанистику и граффити и делились с ними личными интересными историями о городе. Организатор подчеркнул, что сейчас велоклуб собирает оригинальные истории горожан о дворах, чтобы рассказывать их на таких прогулках. 


«Маршруты у нас по большей части по дворам — и это наша особая "фишка". Мы вообще не ездим по центральным улицам. Одна из миссий — открывать новые стороны города, ведь большинство горожан знает город с парадной стороны, хотя очень много интересного скрыто во дворах. 


Арки — это символ перехода из обычного Новосибирска, который мы знаем, в тот, который мы не знаем», — пояснил Юрий Кринский.


Велоклуб «Ночной город» создан ровно 5 лет назад — прогулки проходят не только по центру Новосибирска, но и по левому берегу, а также по Академгородку. По словам организатора, иногда на прогулки приезжают городские эксперты в области архитектуры и истории.


Новосибирцы любят устраивать необычные велозаезды — недавно по Академгородку проехались велосипедисты в противогазах и костюмах из «Алисы в Стране чудес», а накануне Дня Победы тысячи любителей велосипедов проехались по перекрытым городским магистралям.  

Мария Морсина
Фото Алексея Асанова

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