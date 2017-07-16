Десятки светящихся новосибирцев решили исследовать ночью необычные дворы

Велосипедисты решили поехать ночью, чтобы не мешать горожанам

Ночью 16 июля новосибирские велосипедисты устроили бесшумную прогулку по интересным дворам центра города — они решили передвигаться в темноте, чтобы не мешать днём автомобилистам и прохожим.





На экскурсионную велопрогулку «Ночь пятидесяти арок» приехали около 30 новосибирцев — маршрут пролегал по дворам центра города. Мероприятие длилось с 23:00 до 2:30.







«Ночью чище воздух; днём было бы гораздо труднее двигаться по дворам, потому что там больше машин и пешеходов», — объяснил организатор и создатель клуба велопрогулок «Ночной город» Юрий Кринский, Велосипеды было видно в темноте — благодаря светоотражателям.







Во время прогулки участникам рассказывали про архитектуру, урбанистику и граффити и делились с ними личными интересными историями о городе. Организатор подчеркнул, что сейчас велоклуб собирает оригинальные истории горожан о дворах, чтобы рассказывать их на таких прогулках.







«Маршруты у нас по большей части по дворам — и это наша особая "фишка". Мы вообще не ездим по центральным улицам. Одна из миссий — открывать новые стороны города, ведь большинство горожан знает город с парадной стороны, хотя очень много интересного скрыто во дворах.





Арки — это символ перехода из обычного Новосибирска, который мы знаем, в тот, который мы не знаем», — пояснил Юрий Кринский.





Велоклуб «Ночной город» создан ровно 5 лет назад — прогулки проходят не только по центру Новосибирска, но и по левому берегу, а также по Академгородку. По словам организатора, иногда на прогулки приезжают городские эксперты в области архитектуры и истории.







Новосибирцы любят устраивать необычные велозаезды — недавно по Академгородку проехались велосипедисты в противогазах и костюмах из «Алисы в Стране чудес», а накануне Дня Победы тысячи любителей велосипедов проехались по перекрытым городским магистралям.

