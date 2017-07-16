Тысячи людей пошли по перекрытому Красному проспекту

Крестный ход отправился по центру Новосибирска в 13:00
Крестный ход отправился по центру Новосибирска в 13:00

Крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности начал движение от собора Александра Невского по Красному проспекту. 


Праздник начался с молебна и открытия памятника Николаю II у собора Александра Невского. По оценкам корреспондента НГС.НОВОСТИ, в шествии принимает участие порядка 3 тыс. человек — в основном среднего возраста, многие участники привели с собой детей. 


Праздник начался с открытия памятника Николаю II
Праздник начался с открытия памятника Николаю II


Процессия пройдет через весь центр города, до Нарымского сквера, где расположена скульптура Петра и Февронии — православных святых, покровителей семьи и брака.

 

На протяжении всего пути крестного хода будет полностью перекрыто движение транспорта. Уже с 12:00 был закрыт проезд по ул. Советской от Красного проспекта до ул. Спартака, а с 13:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Красному проспекту от ул. Колыванской до ул. Достоевского. Полную схему перекрытий можно увидеть здесь


По информации читателей НГС.НОВОСТИ, из-за перекрытия дорог около Красного проспекта столпились троллейбусы и автобусы, а на соседних улицах (ул. Фрунзе, Челюскинцев, Ипподромская и т.д.) образовались серьёзные заторы. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на них не превышает 7–10 км/ч.


Перекрытия дорог спровоцировали серьёзные пробки на соседних улицах
Перекрытия дорог спровоцировали серьёзные пробки на соседних улицах


Крестный ход завершится в Нарымском сквере возле памятника Петру и Февронии, где состоится праздничный молебен. После этого в Нарымском сквере пройдёт ещё несколько праздничных мероприятий, завершить которые организаторы планируют к 19:00. Подробный фоторепортаж НГС.НОВОСТИ опубликуют позже. 

Стас Соколов
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