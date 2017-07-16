Вылетевший на «встречку» Volkswagen устроил смертельную аварию на трассе в НСО

В аварии погиб водитель «Жигулей», ещё 6 человек получили травмы различной степени тяжести

Поздно вечером 15 июля на трассе Новосибирск – Ташанта произошло смертельное ДТП из-за вылетевшего на «встречку» Volkswagen Passat: в аварии погиб водитель LADA 2107, ещё 6 человек получили травмы.





Авария произошла вчера в 21:20 на 93-м км трассы Новосибирск – Ташанта, рассказали сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по НСО. По информации полиции, 29-летний житель Барнаула на автомобиле Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и врезался в «Жигули», а затем — в «Ладу Ларгус».







Водитель «Жигулей» — 35-летний новосибирец — скончался на месте от полученных травм,





сообщили в пресс-службе полиции. Прибывшая бригада «скорой помощи» отвезла в Черепановскую ЦРБ троих пассажиров «Жигулей» — 22-летнего мужчину и двоих подростков в возрасте 13 и 16 лет. Ещё одного 22-летнего пассажира автомобиля врачи лечат амбулаторно.







Также с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля Volkswagen Passat и его 23-летняя пассажирка. Водитель «Лады Ларгус» — 24-летний житель Челябинской области — не пострадал.





«По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заверили в ГУ МВД.





На этой неделе случилась жёсткая авария на трассе в Новосибирской области: ночью 14 июля в ДТП на Чуйском тракте попали «Фольксваген» и грузовик: погибли два человека.

