Новосибирец переплыл Обь за полчаса — за ним бросились в воду 200 человек
Две сотни горожан поучаствовали 15 июля в ежегодной акции «Благотворительный заплыв» в Новосибирске — самый быстрый спортсмен переплыл Обь за 28 минут.
Отбор участников был достаточно жёстким: к соревнованиям пустили только пловцов со спортивным разрядом не ниже третьего. Кроме того, пловцам нужно было принести справку от врача и страховку, рассказали в оргкомитете.
Длина дистанции составила около 3 км: участники стартовали с пляжа парка отдыха «Бугринская роща» и финишировали у Михайловской набережной. Заплывы длились по часу.
Участие было платным — по 300 руб. с человека. В оргкомитете подчеркнули, что все деньги передали детскому благотворительному фонду «Солнечный город» — на помощь детям-сиротам.
Победителем среди мужчин стал Виталий Костин, проплывший дистанцию за 28 минут, среди женщин — Маргарита Карпачёва, уступившая ему почти минуту.
Самым старшим участником, по данным организаторов, стал Пётр Сидоренко, родившийся в 1940 году, а самым юным — 13-летний Павел Земляков.
Год назад в заплыве также приняли участие около 200 пловцов — их на 4 спасательных катерах сопровождали спасатели.
В этом году «Благотворительный заплыв» проходил вместе с фестивалем здорового образа жизни «Сибирская волна» на Михайловской набережной. Там можно было попробовать свои силы и сдать нормы ГТО, поучаствовать в различных состязаниях и мастер-классах, попрыгать на батутах и посетить фестиваль красок.
Лиза Пичугина
Фото Вероники Макрушиной предоставлены организаторами фестиваля «Сибирская волна»