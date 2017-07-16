Новосибирец переплыл Обь за полчаса — за ним бросились в воду 200 человек

В заплыве могли поучаствовать только люди c хорошим уровнем физической подготовки

Две сотни горожан поучаствовали 15 июля в ежегодной акции «Благотворительный заплыв» в Новосибирске — самый быстрый спортсмен переплыл Обь за 28 минут.





Отбор участников был достаточно жёстким: к соревнованиям пустили только пловцов со спортивным разрядом не ниже третьего. Кроме того, пловцам нужно было принести справку от врача и страховку, рассказали в оргкомитете.





Длина дистанции составила около 3 км: участники стартовали с пляжа парка отдыха «Бугринская роща» и финишировали у Михайловской набережной. Заплывы длились по часу.







Победитель заплыва — Виталий Костин





Участие было платным — по 300 руб. с человека. В оргкомитете подчеркнули, что все деньги передали детскому благотворительному фонду «Солнечный город» — на помощь детям-сиротам.







Победителем среди мужчин стал Виталий Костин, проплывший дистанцию за 28 минут, среди женщин — Маргарита Карпачёва, уступившая ему почти минуту.





Самым старшим участником, по данным организаторов, стал Пётр Сидоренко, родившийся в 1940 году, а самым юным — 13-летний Павел Земляков.





Год назад в заплыве также приняли участие около 200 пловцов — их на 4 спасательных катерах сопровождали спасатели.







Заплыв прошёл в рамках фестиваля «Сибирская волна», где можно было побороться и в других соревнованиях





В этом году «Благотворительный заплыв» проходил вместе с фестивалем здорового образа жизни «Сибирская волна» на Михайловской набережной. Там можно было попробовать свои силы и сдать нормы ГТО, поучаствовать в различных состязаниях и мастер-классах, попрыгать на батутах и посетить фестиваль красок.