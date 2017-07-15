Депрессивный ролик новосибирцев о грязном Байкале получил награду на госконкурсе

Ролик об опасности загрязнения воды принёс новосибирцам победу на всероссийском конкурсе
Ролик об опасности загрязнения воды принёс новосибирцам победу на всероссийском конкурсе

На прошлой неделе в Иркутске подвели итоги всероссийского конкурса «Познай Байкал». Новосибирский видеоролик «Берегите воду Байкала» признали лучшим в теме «Сохраним Байкал».


«Роль человеческого фактора в природе огромна. Иногда безрассудные действия человека могут нанести серьезный урон и даже непоправимый ущерб окружающему миру, — подчеркнули авторы ролика в его описании. — Соблюдение элементарных правил утилизации отходов в быту и бережное обращение с природой каждым жителем Земли поможет избежать экологических проблем и катастроф не только озера Байкал, но и всех водных ресурсов планеты».


Ролик показывает планомерное загрязнение окружающей среды: одна выброшенная в неположенном месте бутылка превращается в огромную свалку, а ручей — в грязное озеро, вода в котором не пригодна для жизни.



Как рассказал один из авторов ролика и исполнитель главной роли Денис Романуха, в подобном конкурсе он участвует впервые. Ролик снимали весной, на его создание ушло около месяца. Автором идеи и режиссёром выступил Игорь Кошелев.


«Сложность была в том, чтобы снять про Байкал далеко от Байкала, — отметил Романуха. — Почти все локации — вокруг Затулинки, Кировский район».


Конкурс проводился Молодёжным парламентом при Госдуме при поддержке комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.


Видеоролик Дениса Романухи и Игоря Кошелева — не единственная работа на конкурсе, удостоенная награды. Так, Анатолий Коломойцев занял 3-е место с видеороликом о флоре и фауне Байкала, Наталью Кулишенко и Юлию Шевякину отметили 3-м местом за графический плакат на тему легенд и сказаний о Байкале. Всего же на конкурс прислали более 400 работ из разных регионов, указывается на официальном сайте Молодёжного парламента.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о новосибирских танцовщицах, снявших клип про ведьминские Олимпийские игры и выигравших поездку в Корею. 

Лиза Пичугина
Скриншот и видео youtube.com, канал ballroombliz 

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