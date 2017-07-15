Депрессивный ролик новосибирцев о грязном Байкале получил награду на госконкурсе

Ролик об опасности загрязнения воды принёс новосибирцам победу на всероссийском конкурсе

На прошлой неделе в Иркутске подвели итоги всероссийского конкурса «Познай Байкал». Новосибирский видеоролик «Берегите воду Байкала» признали лучшим в теме «Сохраним Байкал».







«Роль человеческого фактора в природе огромна. Иногда безрассудные действия человека могут нанести серьезный урон и даже непоправимый ущерб окружающему миру, — подчеркнули авторы ролика в его описании. — Соблюдение элементарных правил утилизации отходов в быту и бережное обращение с природой каждым жителем Земли поможет избежать экологических проблем и катастроф не только озера Байкал, но и всех водных ресурсов планеты».







Ролик показывает планомерное загрязнение окружающей среды: одна выброшенная в неположенном месте бутылка превращается в огромную свалку, а ручей — в грязное озеро, вода в котором не пригодна для жизни.











Как рассказал один из авторов ролика и исполнитель главной роли Денис Романуха, в подобном конкурсе он участвует впервые. Ролик снимали весной, на его создание ушло около месяца. Автором идеи и режиссёром выступил Игорь Кошелев.







«Сложность была в том, чтобы снять про Байкал далеко от Байкала, — отметил Романуха. — Почти все локации — вокруг Затулинки, Кировский район».







Конкурс проводился Молодёжным парламентом при Госдуме при поддержке комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.







Видеоролик Дениса Романухи и Игоря Кошелева — не единственная работа на конкурсе, удостоенная награды. Так, Анатолий Коломойцев занял 3-е место с видеороликом о флоре и фауне Байкала, Наталью Кулишенко и Юлию Шевякину отметили 3-м местом за графический плакат на тему легенд и сказаний о Байкале. Всего же на конкурс прислали более 400 работ из разных регионов, указывается на официальном сайте Молодёжного парламента.







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