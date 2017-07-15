Жители дома на Красном проспекте пожаловались в полицию на украденный забор

Заметив демонтаж забора на своей территории, жители вызвали полицию

15 июля в первой половине дня к детской площадке у дома на Красном проспекте, 169/2 подъехала техника и начала убирать ограждающие плиты. Как рассказала жительница дома Татьяна Валентиновна, участок под детскую площадку дому на правах аренды выделила мэрия.







«Дом за детской площадкой аварийный, должен снестись, но там идут суды годами, а нашим детям негде играть. Поэтому мэрия нам выделила участок перед дорогой, и мы поставили за свои деньги всё, что там внутри, сами огородили», — объяснила она.







Согласно постановлению мэрии № 1590 от 21 апреля 2016 года, соседнее с площадкой здание на Красном проспекте, 171 должно быть снесено к 1 января 2018 года. Всех жителей дома расселила компания «Союз-10», планировавшая построить на его месте новый жилой дом, однако три квартиры выведены из жилого фонда, в них расположены магазины. В прошлом году мэрия пыталась выселить магазины из здания, однако, согласно данным 2ГИС, они продолжают работать на прежнем месте.







По предположению местных жителей, снос ограждения начали владельцы одного из магазинов, вывески которых загораживает забор. «Но там магазинчик такой, который вечерами продаёт алкоголь, постоянно там толпы людей. Мы боимся, что на наших лавочках будут сидеть и выпивать», — переживает Татьяна Валентиновна.







В магазине «Продукты на Красном» заверили, что не имеют отношения к сносу забора. «Мы арендуем помещение, у нас есть собственники. У этих собственников, насколько мне известно, есть какое-то решение о сносе этого забора», — сообщили в магазине.







По словам Татьяны Валентиновны, жители вызвали полицию, после чего работы прекратились. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что на место выезжали сотрудники полиции, сейчас проводится проверка.







К 15:30 периметр территории дома восстановили — как сообщила жительница дома на Красном проспекте, 169/2, работу пришлось оплатить собственникам квартир. Однако они ожидают, что это не последняя попытка лишить площадку ограждения.