Легковушка попала под самосвал на проезде Энергетиков

По информации специалистов мобильного приложения «Автоспас», столкновение произошло около 12:30. Участники аварии двигались в соседних рядах в сторону пл. Энергетиков.







От удара седан бросило на столб и развернуло





«В районе выезда с АЗС “Газпромнефть” самосвал при перестроении ударяет “Ниссан”. От удара “Ниссан” отлетает в столб на тротуаре, отчего его разворачивает», — сообщили они на своей странице во «ВКонтакте».







Никто из участников аварии серьёзно не пострадал — кроме автомобиля





В седане находились три человека, серьёзно никто из них не пострадал: одна из женщин-пассажиров сильно ушибла ногу, прибывшие на место аварии медики оказали ей первую помощь.





Для самосвала это вторая подобная авария за день





Специалисты «Автоспаса» также отметили, что тот же самосвал 5 часами ранее уже фигурировал в другом ДТП при схожих обстоятельствах на ул. Танковая. Однако попавшая в первых раз под MAN «Хонда» пострадала значительно меньше, а люди не пострадали вовсе.







Ранее сегодня в двойном ДТП на Бердском шоссе отметился легковой «Ниссан» — ему удалось попасть в 2 аварии за 2 часа.