Легковушка попала под самосвал на проезде Энергетиков

По информации специалистов мобильного приложения «Автоспас», столкновение произошло около 12:30. Участники аварии двигались в соседних рядах в сторону пл. Энергетиков.


От удара седан бросило на столб и развернуло
От удара седан бросило на столб и развернуло


«В районе выезда с АЗС “Газпромнефть” самосвал при перестроении ударяет “Ниссан”. От удара “Ниссан” отлетает в столб на тротуаре, отчего его разворачивает», — сообщили они на своей странице во «ВКонтакте».


Никто из участников аварии серьёзно не пострадал — кроме автомобиля
Никто из участников аварии серьёзно не пострадал — кроме автомобиля


В седане находились три человека, серьёзно никто из них не пострадал: одна из женщин-пассажиров сильно ушибла ногу, прибывшие на место аварии медики оказали ей первую помощь.


Для самосвала это вторая подобная авария за день
Для самосвала это вторая подобная авария за день


Специалисты «Автоспаса» также отметили, что тот же самосвал 5 часами ранее уже фигурировал в другом ДТП при схожих обстоятельствах на ул. Танковая. Однако попавшая в первых раз под MAN «Хонда» пострадала значительно меньше, а люди не пострадали вовсе.


Ранее сегодня в двойном ДТП на Бердском шоссе отметился легковой «Ниссан» — ему удалось попасть в 2 аварии за 2 часа.

Лиза Пичугина
Фото vk.com/avtospas54rus

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