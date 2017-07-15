Новосибирский застройщик попросил мэра подарить ему соболей

Соболя могут переехать из центра Новосибирска в Кольцово

Просьбу к мэру Новосибирска Анатолию Локтю на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала директор по маркетингу застройщика Юлия Домникова 15 июля.







«Уважаемый Анатолий Евгеньевич, какое замечательное совпадение, у меня сегодня день рождения. Подарите мне, пожалуйста, Соболей, — написала девушка. — С любовью размещу скульптуру в Кольцово в жилом комплексе "Спектр" (на участке, который в собственности у ООО "АКД"). В понедельник вы найдёте письмо с просьбой передать нам в дар скульптуру».







Как объяснила Домникова корреспонденту НГС.НОВОСТИ, сообщение написано с одобрения руководителя компании. При этом она подчеркнула, что застройщик готов взять на себя все затраты, связанные с демонтажом, перевозкой и монтажом скульптуры на новом месте.







Часть участка, на которой запланирован второй этап строительства ЖК «Спектр», находится в собственности застройщика. «Планируем, чтобы эта скульптура как символ НСО была в свободном доступе: там не будет закрытой территории, каждый желающий может приехать и посмотреть. Благоустройство — наш конёк, поэтому мы её впишем туда так, будто она там и стояла много лет», — заверила Юлия Домникова.







14 июля на встрече с журналистами Анатолий Локоть сообщил, что не испытывает «тёплых чувств» к скульптурной композиции и выразил готовность передать «собольков» любому желающему, если они переедут не на муниципальную землю.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что композиция «Сибирские просторы» не вписалась в проект реконструкции Красного проспекта: её предложили заменить деревьями.







Строительство жилого комплекса «Спектр» в Кольцово началось осенью прошлого года. Его застройщик также известен такими проектами, как «Оазис» на ул. Лескова и «Бавария» в р.п. Краснообск.