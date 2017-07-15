Новосибирский застройщик попросил мэра подарить ему соболей

Соболя могут переехать из центра Новосибирска в Кольцово
Соболя могут переехать из центра Новосибирска в Кольцово

Просьбу к мэру Новосибирска Анатолию Локтю на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала директор по маркетингу застройщика Юлия Домникова 15 июля.


«Уважаемый Анатолий Евгеньевич, какое замечательное совпадение, у меня сегодня день рождения. Подарите мне, пожалуйста, Соболей, — написала девушка. — С любовью размещу скульптуру в Кольцово в жилом комплексе "Спектр" (на участке, который в собственности у ООО "АКД"). В понедельник вы найдёте письмо с просьбой передать нам в дар скульптуру».


Как объяснила Домникова корреспонденту НГС.НОВОСТИ, сообщение написано с одобрения руководителя компании. При этом она подчеркнула, что застройщик готов взять на себя все затраты, связанные с демонтажом, перевозкой и монтажом скульптуры на новом месте.


Часть участка, на которой запланирован второй этап строительства ЖК «Спектр», находится в собственности застройщика. «Планируем, чтобы эта скульптура как символ НСО была в свободном доступе: там не будет закрытой территории, каждый желающий может приехать и посмотреть. Благоустройство — наш конёк, поэтому мы её впишем туда так, будто она там и стояла много лет», — заверила Юлия Домникова.


14 июля на встрече с журналистами Анатолий Локоть сообщил, что не испытывает «тёплых чувств» к скульптурной композиции и выразил готовность передать «собольков» любому желающему, если они переедут не на муниципальную землю.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что композиция «Сибирские просторы» не вписалась в проект реконструкции Красного проспекта: её предложили заменить деревьями.


Строительство жилого комплекса «Спектр» в Кольцово началось осенью прошлого года. Его застройщик также известен такими проектами, как «Оазис» на ул. Лескова и «Бавария» в р.п. Краснообск.

Лиза Пичугина
Фото Стаса Соколова

Прочтений: 3485
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено