Новосибирская пенсионерка предложила запретить мобильные телефоны в метро

Горожане предложили уже более 500 идей, как изменить Новосибирск

С 1 июня, когда был официально открыт приём заявок на конкурс «125 идей для Новосибирска», организаторы получили 574 идеи.





Большинство заявок прислали мужчины (306), среди них лидируют молодые люди в возрасте 25–31 год, от женщин получено 268 идей, наибольшее число прислали девушки в возрасте от 20 до 26 лет, подсчитали они. При этом средний возраст новосибирца-участника конкурса составляет 38 лет.







«Самый маленький автор идеи — 11-летняя девочка Даша, а самый старший — 83-летняя Инна Петровна с просьбой запретить мобильники в метро», — отмечают организаторы конкурса на странице «125 идей для Новосибирска» в социальной сети Facebook.







Наибольшее число заявок на конкурс подали жители Октябрьского района — всего 108 идей. Самыми неактивными оказались жители Железнодорожного района, приславшие только 14 идей для развития города.







Конкурс организован мэрией к 125-летнему юбилею Новосибирска в 2018 году. Заявки от жителей организаторы будут принимать до конца месяца. Затем районные и городская комиссии отберут 100 локальных (по 10 от каждого из районов города) и 25 общегородских идей, за которые будут голосовать горожане. Победителей планируется назвать 1 октября.