«Ниссан» собрал две аварии на Бердском шоссе

Первое столкновение произошло в 8:40 утра недалеко от АЗС «Гранд» на Бердском шоссе, 301«а».







Водитель «Ниссана» не смог избежать столкновения





В результате столкновения «Рено» вылетел на встречную полосу





Как рассказали специалисты приложения «Автоспас» на странице своей группы во «ВКонтакте», двигавшийся на большой скорости по левой полосе шоссе «Ниссан» не успел перестроиться и въехал в остановившийся для разворота «Рено». От удара «Рено» выбросило на встречную полосу, а «Ниссан» развернуло. Пострадавший водитель «Рено» отказался от госпитализации, сообщив, что ему «встрясло голову».







Через полтора часа пострадавший «Ниссан» добил «Лексус»





Водитель «Лексуса» признал свою вину





Спустя почти полтора часа, около 10 часов утра, уже неподвижный «Ниссан» ударил Lexus GX460. «В процессе движения водитель "Лексуса" вовремя не заметил "Ниссан", уйти от столкновения не успел и ударил его. От удара "Ниссан" отбросило задней частью в отбойник», — сообщают специалисты «Автоспаса». Водитель «Лексуса» признал свою вину, а водитель «Ниссана», вероятно, теперь не сядет за руль, комментируют они.





Вечером в понедельник в момент поворота на Бердском шоссе в аварию попала «Лада» — в результате движение в сторону Бердска оказалось парализовано.