Дерзких грабителей ювелирного салона отправили в колонию

Салон «585», в котором произошло преступление
Салон «585», в котором произошло преступление

Дзержинский районный суд Новосибирска признал виновными в разбое Илью Пося и Сергея Кавешникова, которые вечером 30 января ограбили ювелирный салон на ул. Трикотажная, 29


Как установил суд, грабители ворвались в магазин в масках. Пось до потери сознания избил охранника магазина, в это время Кавешников прошёл в торговый зал, гвоздодёром разбил 3 витрины и похитил 6 планшетов с ювелирными изделиями на общую сумму почти в 1 млн руб. На ограбление ушло менее минуты.


Часть украденного злоумышленники спрятали у своей знакомой, остальное сдали в ломбарды Куйбышева и Барабинска, отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.


По решению суда Илья Пось с учётом ранее отбытого наказания за кражу получил 7 лет 3 месяца, а Сергей Кавешников — 7 лет 6 месяцев колонии общего режима за разбой, совершённый с применением насилия по предварительному сговору в особо крупном размере.


Ранее в июле был задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в нападении на девушку, совершённом в конце июня. Преступление также может быть переквалифицировано в разбой. 

Лиза Пичугина
Скрин google.ru/maps

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