Дерзких грабителей ювелирного салона отправили в колонию

Салон «585», в котором произошло преступление

Дзержинский районный суд Новосибирска признал виновными в разбое Илью Пося и Сергея Кавешникова, которые вечером 30 января ограбили ювелирный салон на ул. Трикотажная, 29.







Как установил суд, грабители ворвались в магазин в масках. Пось до потери сознания избил охранника магазина, в это время Кавешников прошёл в торговый зал, гвоздодёром разбил 3 витрины и похитил 6 планшетов с ювелирными изделиями на общую сумму почти в 1 млн руб. На ограбление ушло менее минуты.







Часть украденного злоумышленники спрятали у своей знакомой, остальное сдали в ломбарды Куйбышева и Барабинска, отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.







По решению суда Илья Пось с учётом ранее отбытого наказания за кражу получил 7 лет 3 месяца, а Сергей Кавешников — 7 лет 6 месяцев колонии общего режима за разбой, совершённый с применением насилия по предварительному сговору в особо крупном размере.







Ранее в июле был задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в нападении на девушку, совершённом в конце июня. Преступление также может быть переквалифицировано в разбой.