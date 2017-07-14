Сибиряк обрил топором журналиста в эфире немецкого тв

Кадр из шоу немецкой передачи Galileo

Ролик про новосибирского стилиста, который делает стрижку мужчине и девушке топором, попал в эфир немецкого телешоу Galileo.







«Немецкая съемочная команда приезжала к нам в самом конце мая, передача вышла около двух недель назад. До приезда мне предложили попробовать повторить стрижку на короткие волосы — взяли на "слабо", что со мной вообще нельзя делать.





Я сказал: "А давайте", а сам до конца не знал, как буду делать стрижку. Идея возникла в самый последний момент, в гримерке за 3 минуты до съемок, — я просто подложил деревяшку и аккуратненько подстриг»,





— поделится впечатлениями новосибирский стилист Даниил Истомин.





В съемках приняла участие телеведущая 49 канала Василина Катаева — она доверила свои длинные волосы Истопину и осталась довольна результатом. Под топор свои волосы отдал журналист телепередачи Николас, который также выразил свою благодарность стилисту. «Я предложил ему еще бороду побрить — увидел, что он задрожал, решил — ладно, с него достаточно шока», — рассказал Истомин.









Как отметил парикмахер, сейчас журналисты заваливают его с предложениями и просят показать новые трюки. «Вот китайцы хотят приехать — предлагают провести двухчасовую трансляцию стрижки, но я, правда, не знаю, что бы такого придумать на такое долгое время. Хотят на меня надеть камеру GoPro, пока непонятно, когда они приедут, но рвутся уже», — отметил Истомин. Ранее новосибирский стилист уже попадал в зарубежные шоу — в апреле 2017 года он был в эфире американского телешоу Right This Minute.





Помимо этого к Истомину начали поступать неожиданные клиенты:





«Ко мне обратилось несколько москвичей — они хотят сделать подарок своим девушкам и постричь их у меня топором. Две из трех про этот сюрприз не знают, так что они будут в шоке»,





— рассказал мужчина.





Справка: Galileo — оригинальная немецкая познавательная телепередача, транслирующаяся с 30 октября 1998 года. Выходит ежедневно на канале ProSieben. В России транслировалась на телеканале «24 Техно». Русская версия выходила на канале «СТС».