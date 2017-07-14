Семья новосибирцев застряла во Вьетнаме из-за переноса рейса

Дочь Дмитрия Ракова ждёт вылета из Нячанга

Вылет чартерного рейса из вьетнамского аэропорта Камрань в Новосибирск задержан на 10 часов.





О задержке рейса в редакцию НГС.НОВОСТИ из Вьетнама сообщил новосибирец Дмитрий Раков, который не может вернуться из отпуска вместе с женой и ребёнком.





«Приехали сюда 3 июля втроем — я, жена и ребенок на "всё включено". Всё хорошо было до последнего дня, однако







вечером перед вылетом нам под дверь подсунули бумажку, в которой сообщалось, что вылет задерживается на 10 часов,





а нас выселяют из номера в 12:00. Сейчас мы должны были жить за свой счёт с 12:00 до 22:45. Мы подошли к стойке ресепшена Anex tour, там нам ответили, что это наши проблемы, — и срезали наши браслеты "аll inclusive"», — рассказал Раков в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.





Перенос рейса авиакомпании AZUR air из Камрани в Новосибирск подтвердили в справочной аэропорта Толмачёво. «Рейс 5444 должен был прилететь сегодня вечером в 22:45, но его перенесли на утро — в 6:45 он приземляется в Новосибирске», — пояснили в справочной.





В авиакомпании, выполняющей рейс, изменение времени вылета рейса называют не задержкой, а переносом. «Такой перенос рейса — специфика чартерных рейсов. Благодаря ей заказчик имеет возможность продать все блоки мест, что позволяет создать ту самую экономию для пассажиров. У нас этот рейс не значится в задержанных, значит, его просто перенесли. В этом случае о смене вылета должен был предупредить туроператор», — сообщили в пресс-службе авиакомпании Azur Air.







По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс выполняется на самолёте Boeing 767 (на сайте AZUR air указано, что его вместимость до 336 пассажиров).





Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила письменный запрос в PR-отдел Anex tour.







В начале этой недели новосибирцы оказались взаперти в аэропортах Толмачёво и Антальи — вылеты их рейсов на 15 часов из-за технической неисправности самолёта авиакомпании Royal Flight.