Моргает и тикает: на Красном проспекте появился новый светофор

Светофор отсчитывает секунды в обратном порядке
Светофор отсчитывает секунды в обратном порядке

14 июля на перекрёстке Красного проспекта и ул. Северной в Новосибирске появились новые светофоры.


Заметил новшество читатель НГС. «Появился новый комплекс светофоров светодиодных с обратным отсчётом времени», — рассказал читатель и прислал фото новых светофоров в редакцию НГС.


Новые светофоры появляются в Новосибирске в том числе по программе «Безопасные и качественные дороги». За лето 2017 года власти города намерены ликвидировать 15 мест концентрации ДТП, там заменят светофоры и знаки, нанесут разметку пластиком, сделают пешеходное ограждение и оборудуют перекрёстки камерами.


Однако рабочим не всегда хорошо удаётся поставить новые светофоры: недавно на ул. Восход дорожники поставили светодиодный светофор прямо за деревом.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС

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