Оперный театр потратит 9,5 миллионов на ремонт туалетов

Оперный театр пережил крупную реконструкции в 2015 году





Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) заказал на 9,5 млн руб. ремонт женского, мужского туалетов и зрительского фойе 4-го этажа.







«Женский санузел располагается у наружных стен здания, недостаточной по нормам толщины, в связи с чем в помещениях холодно. Проектом предусмотрено утепление стен, для чего существующие перегородки, облицовка стен керамической плиткой и полы разбираются», — отмечается в документах на сайте zakupki.gov.ru.







Аналогичные причины для ремонта названы и в документах на ремонт мужского туалета. Новые перегородки рабочие должны сделать из гипсоволокнистых листов. Также в туалетах появятся новые кабинки, а полы туалетов выложат керамогранитом.







В зрительском фойе четвертого этажа нужно будет отремонтировать и отреставрировать стены, потолки, колонны и все декоративные элементы. Кроме того, в фойе отшлифуют паркет и покроют его лаком.







В документах контракта отмечается, что первый и второй яруса театра расположены на втором и третьем этажах соответственно. Второй ярус театра не работает с момента, как НОВАТ открылся после крупной реконструкции, завершившейся в 2015 году.





НГС.НОВОСТИ отправили в НОВАТ запрос, чтобы руководство театра прокомментировало новый ремонт, — в пресс-службе пообещали ответить на следующей неделе.





Ремонт разделён на 2 закупки: одна стоимостью 4,5 млн руб., другая — около 5 млн руб. Ремонт доверили ООО «ГК Строй — Эксперт» из Санкт-Петербурга. По данным «СПАРК», среди самых крупных заказов, которыми занималась эта компания, были работы в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. В 2016 году за контракт с этим учреждением компания получила больше 335 млн руб.





Художественный руководитель Михайловского театра — Владимир Кехман, который сейчас является директором новосибирского оперного театра. Накануне министр культуры РФ Владимир Мединский подтвердил, что Кехман в течение месяца покинет свой пост в НОВАТе.

