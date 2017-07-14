Экс-гаишнику, который заказал убийство девушки, дали 8 лет

Иван Назаров получил 8 лет колонии строгого режима и 2 года условно
Иван Назаров получил 8 лет колонии строгого режима и 2 года условно

Сегодня, 14 июля, Заельцовский суд рассмотрел дело бывшего инспектора ДПС Ивана Назарова — он получил 8 лет за то, что заказал убийство своей бывшей девушки и коллеги.


На заказное убийство своей бывшей девушки Натальи К. Иван Назаров решился в 2015 году. На оглашении приговора была сказано, что после разрыва отношений гаишник стал третировать женщину звонками и SMS, и потерпевшая была вынуждена пожаловаться в отдел кадров полка ДПС. После беседы со штатным психологом и руководством автоинспектор потерял работу и решил, что в его увольнении виновата Наталья и полицейский-психолог. Как установило следствие, месть была основным мотивом преступления. 


В июне 2016 года новосибирец знакомится с «киллером», который соглашается убить бывшую сожительницу, — в роли заказного убийцы выступил сотрудник полиции. 23 июня того же года мужчина передаёт подставному киллеру информацию о жертве и задаток в 20 тыс. руб. Сначала осужденный хотел, чтобы экс-возлюбленную убили шприцом с ртутью, но в итоге было решено использовать для устранения девушки нож. Через несколько дней Назаров вновь встречается с сотрудником МВД: тот передал ему «доказательства убийства» — серёжки и кольцо Натальи. После этого Назаров передал киллеру ещё 140 тыс. руб. и был задержан оперативниками


Тогда же выяснилось, что Назаров также планировал убить полицейского-психолога и купил для этого арбалет за 25 тыс. руб. 


«Назаров совершил организацию приготовления к убийству П., а также приготовление к убийству лица, в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности и организацию приготовления к убийству К.», — сообщил судья Заельцовского суда Денис Утян. 


Суд признал Ивана Назарова виновным в двух преступлениях по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима и 2 лет условно, а также обязал выплатить Наталье компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб. Решение первой инстанции в силу еще не вступило.


Подробности громкого уголовного дела читайте в понедельник на НГС.НОВОСТИ. 

Алёна Истомина
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