«Детей из окон вытаскивали»: инструкторы вывели 28 детей из горящей базы отдыха

3-этажный корпус базы отдыха сгорел дотла

Новосибирцы, спасшиеся прошлой ночью во время пожара на базе отдыха «Оазис», рассказали о том, как они вытаскивали детей из горящего гостевого дома.





В ночь на 13 июля в 3-этажном деревянном доме на базе «Оазис» спали 33 человека из спортивных семей. Среди спасенных были дети, их старшие родственники и тренеры, рассказала НГС.НОВОСТИ организатор заезда Анна Данилюк. По словам тренера по каратэ Александра Маринова, всего в доме ночевали 5 взрослых и 28 детей.







Как пояснила Анна Данилюк, ещё накануне в здании возникли проблемы с электропроводкой: перегорали приборы, вечером перед ужином отключился свет. Работники базы пояснили отдыхающим, что в здании «что-то с электрикой», но пришедший разнорабочий вскоре всё починил. После этого дети и взрослые легли спать.







«Мы жили на 3-м этаже: четверо взрослых, а из детей только мой 4-летний сын. Все остальные семьи с родителями, с бабушкой жили на 1-м и 2-м этаже», — рассказала Анна Данилюк.







По её словам, когда дом наполнился дымом, пожарная сигнализация не сработала.







Первым запах гари почувствовал тренер по каратэ Александр Маринов, который в ту ночь дежурил — обходил территорию и, вернувшись в дом, прилёг отдохнуть в гостиной на 3-м этаже. Дым шёл откуда-то снизу.







«Я открыл дверь и увидел, что туда вниз уже спуститься невозможно, потому что копоть, гарь и можно потерять сознание. Дальше я стукнул соседям всем. Кричу: "Горим, выходите, будем что-нибудь делать".





Внизу осталось много детей. Оказалось, что в дальней комнате есть балкон. Мы по нему спустились на 2-й этаж», — описал произошедшее Александр Маринов.







По словам Анны Данилюк, вокруг стоял «ужасный, удушающий запах гари». После спуска на 2-й этаж взрослые оказались перед закрытой дверью запасного выхода и попытались выбить её стулом, чтобы вывести спавших внутри детей. Но дверь не поддавалась.







Тогда Александр Маринов спустился вниз по пожарной лестнице, забежал внутрь дома через центральный вход и сразу ринулся наверх — на 2-й этаж. По словам мужчины, весь дым поднимался наверх, и он понял, что важнее сначала разбудить всех тех, кто спит на 2-м этаже.





«Мы выбили дверь запасного выхода тумбочкой и со 2-го этажа спустили детей по пожарной лестнице. Когда я спустился с лестницы, опять забежал с центрального входа. Увидел, что в столовой проводка плавилась, плавилась и загорелась, и понял, что остались секунды», — рассказывает тренер.







«С первого этажа детей просто из окон вытаскивали — руками вырывали сетки окон и детей доставали. Всё это длилось минуты две, ещё через минуту здание вспыхнуло полностью, как большой костёр. И мы стоим, смотрим на здание, смотрим на детей, просим их построиться, чтобы они пересчитались.





Пока дети начали считаться, дышать уже даже на улице стало невозможно. Мы начали кричать: "Бегите к озеру, ближе к воде". Дети побежали, и там мы уже их пересчитали на 150 раз, вздохнули, что все с нами. Ну а потом уже взрослые, родители, которые жили в кемпингах, принесли одежду, какая была. Естественно, у меня и у всех других взрослых сгорело всё, начиная от носков и заканчивая документами, просто в чём спали, в том и побежали», — поделилась Анна Данилюк.







Она уточнила, что работники базы отдыха в спасении детей не участвовали. Отдыхающие справились своими силами.







По словам Александра Маринова, «ощущения сумасшедшие»: когда загорелся гостевой дом, он даже не сразу смог вспомнить, как позвонить пожарным. А когда наконец набрал «112», ему ответили, что пожарные уже едут. Кто именно их вызвал, тренеру неизвестно.







Гостевой дом на базе отдыха «Оазис» возле деревни Абрашино в Ордынском районе вспыхнул 13 июля около 5 часов утра. Как рассказывали работники «Оазиса», в пожаре сгорело 3-этажное здание, в котором было по 7 двухместных номеров на 1-м и 2-м этажах и один шестиместный номер на 3-м этаже.