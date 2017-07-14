Станционная стоит: на дороге в аэропорт — огромная пробка





Место ДТП на ул. Станционной

Днем 14 июля в Новосибирске из-за аварии на ул. Станционной собралась сложная пробка.





«ДТП по ул. Станционная, образовалась пробка», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель, который стал очевидцем происходящего.





По информации сервиса Яндекс.Пробки, авария случилась недалеко от пересечения с ул. 2-я Станционная. В итоге заторы появились на обеих дорогах, на одном из самых сложных участков скорость движения упала до 5 км/ч.













Ул. Станционная рядом со 2-й Станционной — это постоянное место скопления пробок, например, в начале июня в этом месте дорогу перегородила фура.