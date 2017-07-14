Станционная стоит: на дороге в аэропорт — огромная пробка


Место ДТП на ул. Станционной
Место ДТП на ул. Станционной

Днем 14 июля в Новосибирске из-за аварии на ул. Станционной собралась сложная пробка.


«ДТП по ул. Станционная, образовалась пробка», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель, который стал очевидцем происходящего.


По информации сервиса Яндекс.Пробки, авария случилась недалеко от пересечения с ул. 2-я Станционная. В итоге заторы появились на обеих дорогах, на одном из самых сложных участков скорость движения упала до 5 км/ч.


Станционная стоит: на дороге в аэропорт — огромная пробка


Станционная стоит: на дороге в аэропорт — огромная пробка


Ул. Станционная рядом со 2-й Станционной — это постоянное место скопления пробок, например, в начале июня в этом месте дорогу перегородила фура.

Елена Громкова
Фото читателя НГС
Скрин yandex.ru/maps

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