Директор школы уволилась после скандала с ЕГЭ

Ольга Кутузова

Выпускница, которую забыли внести в списки участников ЕГЭ, сдала экзамен с первого раза, однако директор школы уволилась по собственному желанию.





Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, выпускница Плотниковской средней школы Новосибирского района Ольга Кутузова не смогла сдать ЕГЭ по базовой математике — учителя забыли внести её в список участников экзамена. Педагоги признали свою ошибку, однако девушке предложили сдать экзамен лишь в резервные сроки — после выпускного, ставя под угрозу её поступление в колледж.







В Плотниковской школе НГС.НОВОСТИ сообщили, что Оле удалось сдать экзамен 28 июня — ранее она переживала, что ей грозит пересдача.





«Сдала Оля, всё у неё хорошо. "Троечка" у неё, хотя бы так, мы на это и надеялись», — пояснили в школе





и добавили, что из-за инцидента директор школы уволилась. Комментировать причины её поступка отказались.







В пресс-службе правительства Новосибирской области НГС.НОВОСТИ подтвердили оценку выпускницы и увольнение директора школы Людмилы Сусляковой.







«По данным управления образования администрации Новосибирского района Новосибирской области, директор Плотниковской СОШ № 111 с 3 июля уволена по собственному желанию (в связи с выходом на трудовую пенсию по старости). <…> Работать в данной образовательной организации не будет. По состоянию на 13 июля должность директора вакантна», — сообщается в ответе правительства на официальный запрос. Кроме того, заместителю директора школы объявили выговор.





Ранее Ольга Кутузова рассказывала, что мечтает поступить в колледж при Аграрном университете, чтобы выучиться на ветеринарного врача, а затем и в сам университет. Судя по её странице соцсети «ВКонтакте», ей это удалось.