Ливнёвку, из-за которой поссорились мэрия и «СИБЭКО», придётся чистить всё лето

Ливень 12 июля показал основные участки с неработающими ливнёвками в Новосибирске

14 июля подрядчики компании МКУ «Гормост» начали расчищать ливнёвку на ул. Зыряновской.







В мэрии сообщили, что этот коллектор сечением 1 тыс. мм не справился с крупным ливнем, прошедшим вечером 12 июля.





«В ливневом коллекторе есть накопления ила, до начала работ заиленность составляла 80 %.





Была обнаружена проблема: в теле ливневого коллектора проходят две трубы отопления, оставляя проход максимум 300 мм. Это бомба замедленного действия была ещё с советских времен.





Это конструктивная особенность, и этого не должно было так быть», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.







Как отметил Сердюк, ливнёвку на протяжении всей ул. Зыряновской убирать нельзя — из-за подземных вод, которые идут самотеком. «Принято решение двигать теплотрассу — эти работы будут выполнены до конца этого года. Сейчас моем коллектор, чтобы вода ливневая, которая собирается с участков ул. Гурьевская, ул. Бориса Богаткова, ул. Добролюбова — улицы, которые идут вдоль ул. Зыряновской по уклонам, проходила с большей скоростью и в больших объемах», — добавил Сердюк.







По плану за летний период тут будут расчищено почти 1,4 км основного коллектора, и 4 км — с прилежащих улиц. Всего в год на расчистку ливнёвок в Новосибирске выделяется 13 млн руб.







Ул. Зыряновская днем 14 июля





Буквально 2 недели назад, 2 июля, из-за порыва канализации на ул. Зыряновской сошёл с рельсов локомотив поезда «Бийск – Новосибирск», в вагонах состава находились более 400 пассажиров. Это произошло в районе станции Речной вокзал в центре города. Мэрия Новосибирска тогда обвинила в порыве канализации компанию АО «СИБЭКО», сотрудники которой проводили аварийные работы на ул. Зыряновской. «Котлован, стенка которого примыкает к железнодорожной насыпи, не был закрыт. Скопившийся в котловане вследствие обвального ливня большой объём воды продавил стенку, в результате чего вода вместе с грунтом пошла на железнодорожные пути», — говорилось в официальном ответе мэрии Новосибирска.





Тогда пресс-служба «СИБЭКО» сообщила, что обрушение откоса произошло из-за загрязнения ливнёвки и обильных осадков, а также из-за «технологической особенности конструкции».







Сегодня Сердюк прокомментировал проблему с затоплением ул. Ипподромской вечером 12 июля, что в частности, привело к перебоям в работе общественного транспорта: здесь вода затопила салон троллейбуса № 13.





Ул. Зыряновская спустя пару дней после схода локомотива





«На Ипподромской нет сложности с ливневой канализации. Там сравнительно новая ливнёвка, поэтому большой заиленности там нет — тогда был просто большой поток воды, который застал общественный транспорт»,





— добавил начальник ГУБО.







Как оказалось, подрядчик МКУ «Гормоста» — группа компаний «Русич» — в день потопа в Новосибирске выезжала на места затоплений и работала бесплатно. «Так как у нас с ними заключен годовой контракт на 10 млн руб., они иногда "в подарок" оказывают услуги бесплатно. Сейчас подрядчик переместил дополнительные единицы с других регионов в наш город», — заметил Юрий Сердюк. Как заметил чиновник, новосибирская компания «Русич» уже второй год оказывает услуги городу.







Особый уклон в этом вопросе мэрия делает на Ленинский район — зимой была расчищен коллектор ул. Новосибирской, в прошлом году расчищена ливнёвка всей ул. Станционной. Сейчас планируется расчистить ливнёвки пл. Труда — там встречаются подтопления.







«Отрицать то, что у нас не очень хорошее положение с ливнёвками, глупо просто. Мы все это видим. Стараемся решать эти проблемы по мере наличия финансовых средств, найти дополнительные финансовые силы, чтобы выполнить работы по очистке быстро и качественно», — пояснил Юрий Сердюк.





Вечер 12 июля начался в Новосибирске с проливного дождя, из-за которого дороги города оказались под водой. Потоп застал новосибирцев на пл. Ленина, ул. Ипподромской, Красном проспекте.