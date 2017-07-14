Строитель незаконной дороги на Мочищенском шоссе нокаутировал дачника

Вячеслав Глазырин получил сотрясение после стычки на месте строительства скандальной дороги

Председатель правления садового товарищества «Любитель» Вячеслав Глазырин оказался в больнице после стычки с предпринимателем, строящим скандальную дорогу к Мочищенскому шоссе.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ супруга Глазырина Нина, её муж получил сотрясение мозга.







«Въезд этот незаконный, мэрия на нашей стороне. Несмотря на это, предприниматель игнорирует предписания. Купил два участка, без разрешения начал деятельность (торговлю стройматериалами. — К.Е.). Правление "Любителя" собралось, написало постановление, чтобы прекратить строительство дороги, поставило подписи. Мой муж — председатель — пошел ему бумагу отдать», — говорит Нина Глазырина.





Председатель застал предпринимателя рядом с местом, где тот строит выезд на Мочищенское шоссе, и вручил ему решение правления. После этого предприниматель «сзади сбил с ног» председателя и стал его бить, рассказывает Глазырина со ссылкой на слова мужа.





Врачи поставили Вячеславу диагноз «сотрясение головного мозга, ушибы лица и плеча» (копия врачебного заключения есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ). После происшествия мужчина «в состоянии шока добрался до горбольницы».







«Это всё произошло так быстро, что муж даже не понял. Травмы достаточно тяжёлые. Сейчас муж лежит дома, обследование у невролога [проходит]», — пояснила Нина Глазырина.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в Заельцовском отделе полиции зарегистрировано заявление о конфликте двух граждан. «От обеих сторон поступили заявления, полиция проводит проверку», — пояснили в пресс-службе полиции.





Про конфликт предпринимателя, который захотел построить прямую дорогу от своего участка на Мочищенское шоссе, и властей НГС.НОВОСТИ написали 12 июля. Тогда мэрия остановила работы, однако сегодня стало известно, что предприниматель нанял другого подрядчика и продолжает возводить незаконную дорогу. При этом городские власти не называли имя бизнесмена, начавшего строительные работы.

