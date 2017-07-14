Правительство НСО: новосибирец сможет прожить на 11,1 тысячи в месяц

Величина прожиточного минимума выросла до  11 159 руб.
Величина прожиточного минимума выросла до 11 159 руб.

Прожиточный минимум в Новосибирской области увеличился на 576 руб. 


Сегодня, 14 июля, и.о. губернатора Новосибирской области Владимир Знатков установил величину прожиточного минимума за II квартал 2017 года. Она составила в среднем 11 159 руб., следует из постановления, опубликованного на сайте правительства области. По сравнению с предыдущим кварталом прожиточный минимум вырос на 576 руб. 


Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился на 621 руб. (до 11 854 руб.), для пенсионеров — на 447 руб. (до 8950 руб.). Прожиточный минимум для детей составил 11 545 руб. — это на 850 руб. больше, чем в предыдущем квартале.


Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально и применяется для расчетов социальных выплат (пособий, минимальных пенсий, стипендий) и оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ.

Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной

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