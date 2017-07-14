Смотри и болей: календарь всех игр ХК «Сибирь» на новый сезон

Матч «Сибири» с омским «Авангардом» в декабре 2016 года
Матч «Сибири» с омским «Авангардом» в декабре 2016 года

НГС.НОВОСТИ публикуют календарь на сезон 2017/2018 для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь».


На этой неделе Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на регулярный сезон для всех команд. Оказалось, что свою первую игру хоккейный клуб «Сибирь» проведёт дома 22 августа против московского «Спартака». 


В целом хоккейные месяцы станут и для болельщиков, и для хоккеистов разными по насыщенности. Сезон начнётся в конце августа — в этом месяце пройдёт только 4 игры. С сентября по январь в месяц будет идти примерно по 10 матчей. А в феврале и марте пройдёт только по одному матчу — весь февраль будут идти Олимпийские игры, а уже 3 марта 2018 года в КХЛ начнется плей-офф.


Для новосибирцев регулярный чемпионат завершится дома 1 марта. Соперником новосибирцев будет челябинский «Трактор».


Прошлый сезон для «Сибири» оказался крайне неудачен — до серии плей-офф команда не дошла впервые с 2012 года. В межсезонье руководство клуба поменяло тренера: на смену Андрею Скабелке пришел Павел Зубов.


Смотри и болей: календарь всех игр ХК «Сибирь» на новый сезон


Смотри и болей: календарь всех игр ХК «Сибирь» на новый сезон


Смотри и болей: календарь всех игр ХК «Сибирь» на новый сезон


Смотри и болей: календарь всех игр ХК «Сибирь» на новый сезон


Смотри и болей: календарь всех игр ХК «Сибирь» на новый сезон


Смотри и болей: календарь всех игр ХК «Сибирь» на новый сезон


Смотри и болей: календарь всех игр ХК «Сибирь» на новый сезон


НГС.НОВОСТИ
Фото Никиты Ростова
Иллюстрации Евгений Бикуновой

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