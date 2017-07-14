Пропавший под Новосибирском грибник вышел из леса спустя 2 дня

Пропавший 70-летний грибник Михаил Горшенин сам вернулся домой в Новосибирск

Заблудившийся под Новосибирском 70-летний грибник Михаил Горшенин, которого с 12 июля искали спасатели и волонтёры, сам вышел из леса и приехал домой.





Об этом НГС.НОВОСТИ рассказала сноха грибника Наталья Горшенина. По её словам, с мужчиной всё в порядке. Подробностей она не знает, но, по предварительной информации, свёкор приехал из Искитима.





«Он дошёл, получается, до Верх-Коёна и с Верх-Коёна ушёл на Искитим и из Искитима уже добрался до дома», — пояснила сноха грибника.





Также Наталья Горшенина добавила, что её семья благодарна всем, кто участвовал в поисках.







В аварийно-спасательной службе Новосибирской области со ссылкой на самого Михаила Горшенина рассказали, что первую ночь он провёл в лесу.





«Следующим днем он пешком добрался до совхоза Верх-Коён, где его накормили, предоставили ночлег и довезли до ближайшей станции электропоезда, откуда он самостоятельно добрался до своего дома. Его родственники позвонили в службу спасения и сообщили об этом. К мужчине была направлена бригада "скорой помощи", которые не нашли никаких отклонений в его самочувствии», — уточнили в аварийно-спасательной службе.





Михаил Горшенин пропал днём 12 июля вблизи поселка Малиновка Новосибирского района. Как сообщали в аварийно-спасательной службе Новосибирской области, 70-летний грибник и двое его спутников ушли в лес ещё утром. Грибники разошлись по лесу, договорившись встретиться в 17:00. Но когда подошло время встречи, в условленном месте собрались только двое. Третий так и не появился. К поискам пропавшего грибника подключились полиция, спасатели и волонтёры.