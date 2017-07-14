Бунт дачника: дорогу к важному городскому шоссе продолжают строить

Строительство дороги к Мочищенскому шоссе продолжается
Строительство дороги к Мочищенскому шоссе продолжается

Предприниматель продолжает строить прямую дорогу от своего участка к Мочищенскому шоссе: новосибирские власти обратились за помощью в полицию.


О том, что дорога к Мочищенскому шоссе продолжает строиться, 14 июля в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщили читатели. Подтвердил информацию и начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.


«Вчера полиция приезжала, представители ДЭУ, останавливали [работы]. Тот подрядчик, который до этого работал (ООО «Дорспецпроект». — К.Е.), официально отказ написал от выполнения работ. Но предприниматель нанял другого исполнителя», — пояснил НГС.НОВОСТИ Юрий Сердюк.


Он добавил, что не знает, кто сейчас делает дорогу — у подрядчика, который работает на месте, не было документов и договора. Полицейские выезжали на место, остановили их работу, однако как только они уехали, рабочие строительство дороги продолжили.


В мэрии посчитали, что в дальнейшем им потребуется помощь полиции, власти уже обратились в МВД.



Несколько дней назад в ГУБО рассказали, что неизвестный им предприниматель решил проложить прямую дорогу от своих участков, где продаёт стройматериалы, в садовом товариществе «Любитель», к Мочищенскому шоссе. Строить дорогу начало ООО «Дорспецпроект», на руках у них были техусловия, срок которых истек в апреле 2017 года. На месте стройки оказались подрезаны 20 стволов тополей — теперь они засохли, исчезло 100 м дорожного ограждения и 50 кв. м тротуара.


«Этот участок [Мочищенского шоссе] очень напряжённый, особенно в часы пик, дополнительный въезд-выезд на этом участке без разгонных полос и соответствующего оборудования только осложнит, на мой взгляд, ситуацию», — говорил Юрий Сердюк.

Ксения Евдокимова
Фото и видео читателя НГС

Прочтений: 3192
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено