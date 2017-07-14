Бунт дачника: дорогу к важному городскому шоссе продолжают строить

Строительство дороги к Мочищенскому шоссе продолжается

Предприниматель продолжает строить прямую дорогу от своего участка к Мочищенскому шоссе: новосибирские власти обратились за помощью в полицию.





О том, что дорога к Мочищенскому шоссе продолжает строиться, 14 июля в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщили читатели. Подтвердил информацию и начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.







«Вчера полиция приезжала, представители ДЭУ, останавливали [работы]. Тот подрядчик, который до этого работал (ООО «Дорспецпроект». — К.Е.), официально отказ написал от выполнения работ. Но предприниматель нанял другого исполнителя», — пояснил НГС.НОВОСТИ Юрий Сердюк.







Он добавил, что не знает, кто сейчас делает дорогу — у подрядчика, который работает на месте, не было документов и договора. Полицейские выезжали на место, остановили их работу, однако как только они уехали, рабочие строительство дороги продолжили.







В мэрии посчитали, что в дальнейшем им потребуется помощь полиции, власти уже обратились в МВД.











Несколько дней назад в ГУБО рассказали, что неизвестный им предприниматель решил проложить прямую дорогу от своих участков, где продаёт стройматериалы, в садовом товариществе «Любитель», к Мочищенскому шоссе. Строить дорогу начало ООО «Дорспецпроект», на руках у них были техусловия, срок которых истек в апреле 2017 года. На месте стройки оказались подрезаны 20 стволов тополей — теперь они засохли, исчезло 100 м дорожного ограждения и 50 кв. м тротуара.







«Этот участок [Мочищенского шоссе] очень напряжённый, особенно в часы пик, дополнительный въезд-выезд на этом участке без разгонных полос и соответствующего оборудования только осложнит, на мой взгляд, ситуацию», — говорил Юрий Сердюк.

