Трамвай № 13 два раза подряд ударил УАЗ, вставший у него на пути

Место аварии
Место аварии

Утром 14 июля в Новосибирске трамвай № 13 протаранил «УАЗ Патриот», стоящий на рельсах недалеко от театра «Глобус».


Авария произошла в 8:40 на перекрестке ул. Серебренниковской и Октябрьской магистрали.


«Участники аварии двигались по ул. Серебренниковской со стороны ул. Чаплыгина. Водитель "Патриота" рассказал, что остановился на светофоре перед перекрестком, посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что трамвай "несется"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в своей группе во «ВКонтакте».


Трамвай врезался в заднюю часть УАЗа. и машина по инерции откатилась вперед, однако трамвай продолжил ехать и снова ударил УАЗ. Водитель отечественного внедорожника предположил, что у трамвая отказали тормоза, передаёт «Автоспас».


У УАЗа помята задняя часть и выбито стекло
У УАЗа помята задняя часть и выбито стекло


«Водитель трамвая пояснил, что УАЗ не должен был стоять на трамвайных путях. Участники спорят по вине. Никто не пострадал», — подытожили специалисты приложения.


У трамвая немного помята передняя часть
У трамвая немного помята передняя часть


Новосибирский трамвай № 13 часто участвует в столкновениях на дорогах. Недавно трамвай № 13 вывернул дверь припаркованной KIA Soul на ул. Мичурина, а в декабре прошлого года трамвай протащил за собой Hyundai, после чего на Гусинобродском шоссе образовалась большая пробка. Легендарный трамвай попадал в клип популярной новосибирской рок-группы «Коридор», также в нём катался солист «Руки вверх» Сергей Жуков. А несколько лет назад у трамвая появился собственный аккаунт в Twitter.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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