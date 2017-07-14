Трамвай № 13 два раза подряд ударил УАЗ, вставший у него на пути

Место аварии

Утром 14 июля в Новосибирске трамвай № 13 протаранил «УАЗ Патриот», стоящий на рельсах недалеко от театра «Глобус».





Авария произошла в 8:40 на перекрестке ул. Серебренниковской и Октябрьской магистрали.







«Участники аварии двигались по ул. Серебренниковской со стороны ул. Чаплыгина. Водитель "Патриота" рассказал, что остановился на светофоре перед перекрестком, посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что трамвай "несется"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас» в своей группе во «ВКонтакте».





Трамвай врезался в заднюю часть УАЗа. и машина по инерции откатилась вперед, однако трамвай продолжил ехать и снова ударил УАЗ. Водитель отечественного внедорожника предположил, что у трамвая отказали тормоза, передаёт «Автоспас».







У УАЗа помята задняя часть и выбито стекло





«Водитель трамвая пояснил, что УАЗ не должен был стоять на трамвайных путях. Участники спорят по вине. Никто не пострадал», — подытожили специалисты приложения.







У трамвая немного помята передняя часть





Новосибирский трамвай № 13 часто участвует в столкновениях на дорогах. Недавно трамвай № 13 вывернул дверь припаркованной KIA Soul на ул. Мичурина, а в декабре прошлого года трамвай протащил за собой Hyundai, после чего на Гусинобродском шоссе образовалась большая пробка. Легендарный трамвай попадал в клип популярной новосибирской рок-группы «Коридор», также в нём катался солист «Руки вверх» Сергей Жуков. А несколько лет назад у трамвая появился собственный аккаунт в Twitter.