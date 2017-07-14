«Фольксваген» въехал в грузовик на темной трассе: погибли двое
Ночью 14 июля жесткая авария с «Фольксвагеном» и грузовиком на Чуйском тракте в Новосибирской области закончилась гибелью двух человек.
ДТП произошло около часа ночи на 107-м км трассы Р-256 недалеко от Черепаново, рассказали в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.
По предварительным данным, 36-летний водитель «Фольксваген Поло» ехал в сторону Барнаула. По неизвестной причине он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя.
В аварии погибли водитель «Фольксвагена» и его 45-летняя пассажирка, ехавшая на заднем сиденье. 12-летняя девочка, сидевшая впереди, пострадала незначительно. «У неё тупая травма живота, девочку доставили в больницу», — уточнили в Госавтоинспекции.
Ещё одна смертельная авария произошла в начале этой недели на железнодорожном перегоне Зубково — Краснозёрское: двое мужчин на мотоцикле врезались в грузовой поезд. Оба погибли.
Ольга Хмелевская
Фото предоставлены УГИББД Новосибирской области