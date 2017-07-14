«Фольксваген» въехал в грузовик на темной трассе: погибли двое


«Скания» после аварии
«Скания» после аварии

Ночью 14 июля жесткая авария с «Фольксвагеном» и грузовиком на Чуйском тракте в Новосибирской области закончилась гибелью двух человек.


ДТП произошло около часа ночи на 107-м км трассы Р-256 недалеко от Черепаново, рассказали в отделении пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области.


По предварительным данным, 36-летний водитель «Фольксваген Поло» ехал в сторону Барнаула. По неизвестной причине он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом под управлением 41-летнего водителя.


В аварии погибли водитель «Фольксвагена» и его 45-летняя пассажирка, ехавшая на заднем сиденье. 12-летняя девочка, сидевшая впереди, пострадала незначительно. «У неё тупая травма живота, девочку доставили в больницу», — уточнили в Госавтоинспекции.


Разбитый «Фольксваген», в котором погибли люди
Разбитый «Фольксваген», в котором погибли люди


Место ДТП
Место ДТП


Ещё одна смертельная авария произошла в начале этой недели на железнодорожном перегоне Зубково — Краснозёрское: двое мужчин на мотоцикле врезались в грузовой поезд. Оба погибли.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены УГИББД Новосибирской области

Прочтений: 6111
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено