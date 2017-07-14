Новосибирцев восхитили повисшие над городом огненные облака

Горожане поделились с редакцией НГС.НОВОСТИ красочными снимками вчерашнего заката

Вечером 13 июля Новосибирск накрыл завораживающий огненный закат.





Фотографиями заката в городе и его окрестностях с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились читатели. Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в сиреневый и малиновый цвета. Также многочисленные снимки с вечерними пейзажами появились в социальных сетях.





Красочный закат над городом





Вечернее небо играло самыми яркими красками





Красочные летние закаты, туманы, грозы и другие природные явления часто становятся для новосибирцев поводом достать фотоаппарат. Буквально вчера редакция НГС.НОВОСТИ наградила новосибирца Евгения Бодунова за яркую фотографию последствий сильного ливня 12 июля — фото «водопада» в районе станции метро «Гагаринская» увидели тысячи читателей сайта и подписчиков в соцсетях.





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