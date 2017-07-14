Новосибирцев восхитили повисшие над городом огненные облака

Горожане поделились с редакцией НГС.НОВОСТИ красочными снимками вчерашнего заката
Горожане поделились с редакцией НГС.НОВОСТИ красочными снимками вчерашнего заката

Вечером 13 июля Новосибирск накрыл завораживающий огненный закат.


Фотографиями заката в городе и его окрестностях с редакцией НГС.НОВОСТИ поделились читатели. Судя по снимкам, сделанным в разных районах города, во время заката небо играло самыми яркими красками: облака окрашивались то в огненно-оранжевый, то в сиреневый и малиновый цвета. Также многочисленные снимки с вечерними пейзажами появились в социальных сетях. 


Красочный закат над городом
Красочный закат над городом


Вечернее небо играло самыми яркими красками
Вечернее небо играло самыми яркими красками


Красочные летние закаты, туманы, грозы и другие природные явления часто становятся для новосибирцев поводом достать фотоаппарат. Буквально вчера редакция НГС.НОВОСТИ наградила новосибирца Евгения Бодунова за яркую фотографию последствий сильного ливня 12 июля — фото «водопада» в районе станции метро «Гагаринская» увидели тысячи читателей сайта и подписчиков в соцсетях.


Напоминаем: если вы стали свидетелем интересных событий, происходящих в Новосибирске, присылайте их фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ruили в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС

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