Молодёжный крестный ход перекроет улицы в центре Новосибирска

Крестный ход пройдёт от Александро-Невского собора до Нарымского сквера
Крестный ход пройдёт от Александро-Невского собора до Нарымского сквера

В воскресенье, 16 июля, по центру Новосибирска пройдет молодёжный крестный ход, ради которого временно перекроют улицы.


В последний день этой недели новосибирцы отпразднуют День семьи, любви и верности. Праздник начнётся с молодёжного крестного хода, который выдвинется в 13:00 от Александро-Невского собора к Нарымскому скверу, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. 

Ради этого шествия в центре города остановится движение транспорта. С 12:00 до 13:30 будет закрыт проезд по ул. Советской от Красного проспекта до ул. Спартака. С 13:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Красному проспекту от ул. Колыванской до ул. Достоевского, по ул. Кирова от ул. Восход до Октябрьской магистрали и по Октябрьской магистрали от ул. Кирова до Красного проспекта.


С 13:30 до 15:00 под перекрытие попадут ул. Гоголя от ул. Челюскинцев до Красного проспекта и ул. Советская от ул. Достоевского до ул. Крылова.


Водителям придётся выбирать пути объезда
Водителям придётся выбирать пути объезда


Крестный ход завершится в Нарымском сквере возле памятника Петру и Февронии, где состоится праздничный молебен. После этого в Нарымском сквере пройдет ещё несколько праздничных мероприятий, завершить которые организаторы планируют к 19:00.

В середине июня по Новосибирску прошёл католический крестный ход, приуроченный к Празднику Евхаристии. Участники шествия разбросали по центру города лепестки роз

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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