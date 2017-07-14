Молодёжный крестный ход перекроет улицы в центре Новосибирска

Крестный ход пройдёт от Александро-Невского собора до Нарымского сквера

В воскресенье, 16 июля, по центру Новосибирска пройдет молодёжный крестный ход, ради которого временно перекроют улицы.







В последний день этой недели новосибирцы отпразднуют День семьи, любви и верности. Праздник начнётся с молодёжного крестного хода, который выдвинется в 13:00 от Александро-Невского собора к Нарымскому скверу, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Ради этого шествия в центре города остановится движение транспорта. С 12:00 до 13:30 будет закрыт проезд по ул. Советской от Красного проспекта до ул. Спартака. С 13:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Красному проспекту от ул. Колыванской до ул. Достоевского, по ул. Кирова от ул. Восход до Октябрьской магистрали и по Октябрьской магистрали от ул. Кирова до Красного проспекта.





С 13:30 до 15:00 под перекрытие попадут ул. Гоголя от ул. Челюскинцев до Красного проспекта и ул. Советская от ул. Достоевского до ул. Крылова.





Водителям придётся выбирать пути объезда



Крестный ход завершится в Нарымском сквере возле памятника Петру и Февронии, где состоится праздничный молебен. После этого в Нарымском сквере пройдет ещё несколько праздничных мероприятий, завершить которые организаторы планируют к 19:00.



В середине июня по Новосибирску прошёл католический крестный ход, приуроченный к Празднику Евхаристии. Участники шествия разбросали по центру города лепестки роз.

