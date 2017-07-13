АВТОВАЗ показал салон внедорожной Lada Vesta
АВТОВАЗ опубликовал официальные изображения интерьера универсала повышенной проходимости Vesta SW Cross.
По данным производителя, бардачок получил функцию плавного открывания крышки, органайзер и подстаканник. Впервые появился обогрев задних сидений.
Крышка багажника открывается кнопкой снаружи, сам багажник имеет подпол с органайзером. Появились здесь и крючки, и сетки, и розетка. Объем багажника составляет 480 л, в подполе — 95 л. При сложенных задних сиденьях объём багажника составляет 825 литров.
НГС.АВТО
Фото lada.ru
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