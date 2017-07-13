Художница продала картины ради новосибирской спортсменки с параличом

Художница заверила, что и впредь будет предоставлять свои работы для благотворительных аукционов

В среду, 12 июля, в галерее «Частная коллекция» открылась выставка новосибирской художницы Лилии Першиной.





На открытии провели благотворительный аукцион, средства с которого будут переданы новосибирской спортсменке с диагнозом «церебральный паралич» Александре Лазуриной.







Как рассказала художница, она лично знакома с девушкой: Александра с 13 лет занимается адаптированным конным спортом и хочет принять участие в чемпионате России по Паралимпийской выездке.







По информации галереи, на аукцион были выставлены три картины Лилии Першиной со стартовыми ценами в 5 и 10 тыс. руб. Шаг аукциона составил 500 руб., самым дорогим лотом в итоге оказалась картина «Груши», которую приобрели за 12 тыс. руб.







Общая сумма пожертвований и собранных с продажи картин средств составила 46 тыс. руб. Художница отметила, что этих средств недостаточно, однако недостающая сумма пока не определена.





«Ей из Москвы передали сертификат благотворительный, там много позиций. Сейчас Саша приедет с иркутского чемпионата, мы будем считать всё, и если средств не хватит, будем собирать дальше. Времени очень мало осталось, в августе уже уезжать», — объяснила Лилия Першина.







Новосибирские художники нередко предоставляют свои работы благотворительным аукционам. Среди самых крупных из них — уже ставший традиционным аукцион «Радость жизни», благодаря которому в этом году удалось собрать 717 тыс. руб. в пользу детей с онкологическими заболеваниями.