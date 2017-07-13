Учёные создали глазной имплант, нужный при опасной болезни





Большинство людей не подозревает о том, что у них есть глаукома

Новосибирские ученые создали имплант для пациентов с глаукомой — он сходен по составу с составом тканей организма.





Сейчас имплант проходит финальную стадию доклинических испытаний на животных в Новосибирске.





«Мы сделали ставку на ускоренную биодеградацию. Через четыре месяца имплант разлагается, а внесосудистые пути оттока жидкости остаются. Он не зарастает, потому что иммунитет не воспринимает его враждебно. Имплант имеет сверхпористую структуру, более 90 % пористости. При создании дренажа мы применили наноструктурирование, технологию электроспининга. Это старая советская технология, которая раньше работала в военном направлении, а сейчас лежит в основе тканевой инженерии», — рассказал профессор кафедры фундаментальной медицины Института медицины и психологии НГУ, главный научный сотрудник НИИТО им Я.Л. Цивьяна Петр Ларионов, принявший участие в разработке глазного импланта.





Работу над имплантом ведут несколько организаций — МНТК «Микрохирургия глаза», Медицинский технопарк, Инновационный центр Кольцово, институты гидродинамики и органической химии СО РАН, сообщили в пресс-службе НГУ.





«К октябрю планируем выйти на этап клинических испытаний. В зависимости от того, насколько успешно они пройдут, будет зависеть, как скоро новое медицинское изделие будет доступно пациентам», — рассказал Петр Ларионов.





В мире, по данным ВОЗ, от глаукомы страдают более 700 млн человек, в России — около 1 млн 200 тыс. человек. При этом около 50 % людей не подозревают о своем заболевании и не получают лечение, напомнили в пресс-службе вуза.





Разработкой нужных для здоровья препаратов и приспособлений в Новосибирске занимаются и в научном центре «Вектор». Одно из самых заметных лекарственных средств «Вектора» — вакцина от лихорадки Эбола.