Соболям здесь не место: скандальную скульптуру уберут с Красного проспекта

5-метровых соболей в центре Новосибирска заменят деревьями





Разработчики проекта реконструкции Красного проспекта предложили убрать скульптуру «Сибирские просторы», сформировав на её месте полноценный сквер.





Как объяснила представлявшая сегодня, 13 июля, в мэрии проект реконструкции Красного проспекта и ул. Ленина Александра Архипова, два сквера на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали фактически скверами не являются.







«Мы предлагаем сделать полноценные, хоть и небольшие скверы, перекрыв движение вдоль фасадов зданий и входов в подземные переходы», — рассказала она. От магистралей скверы по проекту отделили искусственные озеленённые насыпи высотой до 1,5 м, которые создадут частичную шумозащиту, на их территории предложили высадить крупные деревья и кустарники.







По словам Архиповой, скульптурную композицию «Счастье строится» напротив здания по Красному проспекту, 30 предлагается оставить, тогда как композиции «Сибирские просторы» в иллюстрациях проекта нет — её предлагают перенести в другое место. Сейчас оно не определено: советник мэра архитектор Александр Ложкин предположил, что решением этого вопроса займётся художественный совет.







«На самом деле то ландшафтное решение, которое предполагается авторами, достаточно плохо коррелирует с существующей скульптурой соболей, — объяснил решение архитектор. — Наверное, это символ города, и, наверное, можно найти соболям подходящее место».







Александра Архипова также отметила, что решение обусловлено ещё и рациональным отношением к пространству. «Когда мы говорим о том, что в городе не хватает зелёных мест и комфортных мест пребывания, мне кажется, что использовать золотую землю центра под установку огромных скульптурных групп, которые имеют не очень большую художественную ценность и воспринимаются горожанами крайне неоднозначно, наверное, нерационально», — подчеркнула она.







Установка и открытие архитектурно-художественной композиции «Сибирские просторы» было приурочено к 115-летию Новосибирска в 2008 году. Её создали по проекту бывшего главного художника города Юрия Бурики и архитекторов Алексея Коваленко и Евгения Боярищева. По концепции авторов, композиция отражает историю присоединения Сибири к России.







Ранее сегодня стало также известно о предложении установить на Красном проспекте 6-метровое изваяние Николая Чудотворца. Представленная концепция реконструкции улицы такого решения не предполагает.





Разработка проекта реконструкции Красного проспекта и ул. Ленина началась весной этого года. Над ним в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды работают специалисты столичного КБ Strelka, а также новосибирские КБ «Адаптик-А» и Сибирский центр содействия архитектуре.







Подробности представленного сегодня мэру и общественности проекта реконструкции бульвара Красного проспекта и ул. Ленина — скоро на НГС.НОВОСТИ.