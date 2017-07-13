Соболям здесь не место: скандальную скульптуру уберут с Красного проспекта

5-метровых соболей в центре Новосибирска заменят деревьями
5-метровых соболей в центре Новосибирска заменят деревьями


Разработчики проекта реконструкции Красного проспекта предложили убрать скульптуру «Сибирские просторы», сформировав на её месте полноценный сквер.


Как объяснила представлявшая сегодня, 13 июля, в мэрии проект реконструкции Красного проспекта и ул. Ленина Александра Архипова, два сквера на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали фактически скверами не являются.


«Мы предлагаем сделать полноценные, хоть и небольшие скверы, перекрыв движение вдоль фасадов зданий и входов в подземные переходы», — рассказала она. От магистралей скверы по проекту отделили искусственные озеленённые насыпи высотой до 1,5 м, которые создадут частичную шумозащиту, на их территории предложили высадить крупные деревья и кустарники.


По словам Архиповой, скульптурную композицию «Счастье строится» напротив здания по Красному проспекту, 30 предлагается оставить, тогда как композиции «Сибирские просторы» в иллюстрациях проекта нет — её предлагают перенести в другое место. Сейчас оно не определено: советник мэра архитектор Александр Ложкин предположил, что решением этого вопроса займётся художественный совет.


«На самом деле то ландшафтное решение, которое предполагается авторами, достаточно плохо коррелирует с существующей скульптурой соболей, — объяснил решение архитектор. — Наверное, это символ города, и, наверное, можно найти соболям подходящее место».


Александра Архипова также отметила, что решение обусловлено ещё и рациональным отношением к пространству. «Когда мы говорим о том, что в городе не хватает зелёных мест и комфортных мест пребывания, мне кажется, что использовать золотую землю центра под установку огромных скульптурных групп, которые имеют не очень большую художественную ценность и воспринимаются горожанами крайне неоднозначно, наверное, нерационально», — подчеркнула она.


Установка и открытие архитектурно-художественной композиции «Сибирские просторы» было приурочено к 115-летию Новосибирска в 2008 году. Её создали по проекту бывшего главного художника города Юрия Бурики и архитекторов Алексея Коваленко и Евгения Боярищева. По концепции авторов, композиция отражает историю присоединения Сибири к России.


Ранее сегодня стало также известно о предложении установить на Красном проспекте 6-метровое изваяние Николая Чудотворца. Представленная концепция реконструкции улицы такого решения не предполагает.


Разработка проекта реконструкции Красного проспекта и ул. Ленина началась весной этого года. Над ним в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды работают специалисты столичного КБ Strelka, а также новосибирские КБ «Адаптик-А» и Сибирский центр содействия архитектуре.


Подробности представленного сегодня мэру и общественности проекта реконструкции бульвара Красного проспекта и ул. Ленина — скоро на НГС.НОВОСТИ.

Лиза Пичугина
Фото Стаса Соколова

Прочтений: 7029
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено