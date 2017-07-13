Министр культуры РФ подтвердил увольнение Кехмана

Владимир Кехман высаживает дерево в сквере у оперного театра

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил уход Владимира Кехмана с должности директора оперного театра.







Владимир Кехман покинет свой пост в течение месяца, сообщил Владимир Мединский ТАСС.





«Это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве. Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор. Формально у нас решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж Министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит», — цитирует издание министра культуры.





О том, что Владимир Кехман собирается увольняться, стало известно сегодня днём. Сегодня же директор оперного театра вместе с оперными звёздами принял участие в закладке липовой аллеи у театра.