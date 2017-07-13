Министр культуры РФ подтвердил увольнение Кехмана

Владимир Кехман высаживает дерево в сквере у оперного театра 
Владимир Кехман высаживает дерево в сквере у оперного театра 

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил уход Владимира Кехмана с должности директора оперного театра. 


Владимир Кехман покинет свой пост в течение месяца, сообщил Владимир Мединский ТАСС. 


«Это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве. Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор. Формально у нас решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж Министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит», — цитирует издание министра культуры. 


О том, что Владимир Кехман собирается увольняться, стало известно сегодня днём. Сегодня же директор оперного театра вместе с оперными звёздами принял участие в закладке липовой аллеи у театра. 

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова 

Прочтений: 1218
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено