Испанская художница нарисовала Новосибирск

Художница из Испании Алисия Арадийя путешествует по миру с блокнотом в руках





Художница из Испании Алисия Арадийя ездит по миру, заполняя свой Instagram не просто фотографиями, а снимками собственных скетчей на фоне местных достопримечательностей. Побывала она и в Новосибирске, после чего выложила красивую картинку







Как рассказала НГС.НОВОСТИ Алисия, она живет неподалеку от Мадрида и работает иллюстратором в рекламном агентстве. По России она едет с множественными остановками: кроме Москвы и Санкт-Петербурга художница побывала в Екатеринбурге, Улан-Удэ, Иркутске. В Новосибирске девушка провела всего один день и, как призналась, не успела увидеть много. Кроме рисунка оперного театра, который есть у нее в Instagram, Алисия нарисовала ещё часовню Николая Чудотворца.

Публикация от Alicia Aradilla (@a.aradilla) Июл 9 2017 в 4:39 PDT





Публикация от Alicia Aradilla (@a.aradilla) Июл 9 2017 в 11:40 PDT

Судя по всему, большого впечатления на девушку Новосибирск не произвёл — она признаётся, что больше ей понравились Екатеринбург и Байкал. Сейчас испанка отправляется в Китай через Монголию. «Буду целую неделю в пустыне», — написала она и на прощание обещала вернуться в Сибирь, где «так много интересных видов для художника».

Публикация от Alicia Aradilla (@a.aradilla) Июл 1 2017 в 4:00 PDT

Иностранные туристы, путешествующие по Транссибирской магистрали, бывают в Новосибирске регулярно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучил снимки по тегу #transsibeian и нашел не так уж много видов Новосибирска — крупнейшего российского города за Уралом.

Публикация от Bonobo Coaching (@bonobocoaching) Июн 22 2017 в 12:36 PDT

В основном иностранцы фотографируют Байкал, огромную голову Ленина в Улан-Удэ, просто виды тайги из окна и, конечно, виды внутри поезда. Некоторым, впрочем, это даже нравится. «Лучшие моменты, которые я провел в России, я провел в ... поезде», — пишет пользователь bonobocoaching.

Публикация от Los viajes del mono 🙈 (@fjolivos) Июл 3 2017 в 5:19 PDT

В Новосибирске чаще всего объектом съемки становится железнодорожный вокзал. Возможно, это просто единственное, что видят люди в городе, поскольку едут по Сибири на поезде — и делают на станции одну большую остановку.

Публикация от balazs g (@kucksi) Май 22 2017 в 11:30 PDT

Следующая по популярности — скульптурная группа на пл. Ленина. Для иностранцев это та самая экзотика, которая сразу даёт понять, что они оказались в России.

Публикация от Jayne (@jaynebears) Июн 12 2017 в 5:11 PDT

«Новосибирск довольно мрачен, но эта скульптура — ничего так», — пишет jaynebears.

Публикация от Corinne (@skyandback) Июн 20 2017 в 2:28 PDT

Впечатляет гостей из-за рубежа архитектура в центре. «Крутые здания рядом с часовней посередине дороги. В Новосибирске много старых, но просто прекрасных домов», — пишет Corinne.

Публикация от Jan Bobeth (@_jbo22) Май 22 2017 в 7:09 PDT

Некоторые туристы успевают не только обойти город, но найти в нем необычные скульптуры. Правда, выложив в Instagram скульптуру Змея Горыныча из парка Кирова, автор ошибочно пометил его как хэштегом #tomsk — в путешествии по незнакомой стране перепутать достопримечательности соседних городов вполне простительно.

Публикация от Gauchos & Chopsticks (@gauchosandchopsticks) Июл 8 2017 в 6:57 PDT

Находят время гости Новосибирска и для того, чтобы пройтись по местным барам. И, кстати, удивительно, но им нравятся и пиво, и интерьер. Хорошо, что они не знают русского и просто не в курсе того, как всё здесь плохо по версии наиболее активных комментаторов НГС.

Публикация от Laura Fosbender (@domestictigers) Июн 27 2017 в 8:49 PDT

А вот любимый новосибирцами зоопарк вызывает у иностранцев смешанные чувства. «Это так грустно по многим причинам», — пишет «ветеринар и случайный путешественник» Laura Fosbender.

Публикация от @shoey_worldwide Май 17 2017 в 9:13 PDT

Попал новосибирский зоопарк и в тематический фотоблог shoey_worldwide — этот путешественник зачем-то фотографируется по всему миру с башмаком. Кажется, даже льву непонятно — зачем именно.

Публикация от Mark Smith 🇳🇿 (@nz365guy) Апр 28 2017 в 4:40 PDT

«Александр III был единственным царем, который посетил Сибирь» — почему-то решил Mark Smith, увидев памятник императору. Ну в самом деле, если есть памятник, значит человек был здесь — иначе зачем его ставить?

Публикация от @stuiterkuiken Июн 12 2017 в 1:38 PDT

Российские туристы, побывав в Новосибирске, оставляют куда менее лестные отзывы — как выяснили НГС.НОВОСТИ, им не нравится архитектура, но приводит в восторг самый длинный метромост в мире.

