Испанская художница нарисовала Новосибирск

Художница из Испании Алисия Арадийя путешествует по миру с блокнотом в руках
Художница из Испании Алисия Арадийя путешествует по миру с блокнотом в руках


Художница из Испании Алисия Арадийя ездит по миру, заполняя свой Instagram не просто фотографиями, а снимками собственных скетчей на фоне местных достопримечательностей. Побывала она и в Новосибирске, после чего выложила красивую картинку 


Как рассказала НГС.НОВОСТИ Алисия, она живет неподалеку от Мадрида и работает иллюстратором в рекламном агентстве. По России она едет с множественными остановками: кроме Москвы и Санкт-Петербурга художница побывала в Екатеринбурге, Улан-Удэ, Иркутске. В Новосибирске девушка провела всего один день и, как призналась, не успела увидеть много. Кроме рисунка оперного театра, который есть у нее в Instagram, Алисия нарисовала ещё часовню Николая Чудотворца. 


Судя по всему, большого впечатления на девушку Новосибирск не произвёл — она признаётся, что больше ей понравились Екатеринбург и Байкал. Сейчас испанка отправляется в Китай через Монголию. «Буду целую неделю в пустыне», — написала она и на прощание обещала вернуться в Сибирь, где «так много интересных видов для художника». 

Иностранные туристы, путешествующие по Транссибирской магистрали, бывают в Новосибирске регулярно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучил снимки по тегу #transsibeian и нашел не так уж много видов Новосибирска — крупнейшего российского города за Уралом. 

В основном иностранцы фотографируют Байкал, огромную голову Ленина в Улан-Удэ, просто виды тайги из окна и, конечно, виды внутри поезда. Некоторым, впрочем, это даже нравится. «Лучшие моменты, которые я провел в России, я провел в ... поезде», — пишет пользователь bonobocoaching. 

В Новосибирске чаще всего объектом съемки становится железнодорожный вокзал. Возможно, это просто единственное, что видят люди в городе, поскольку едут по Сибири на поезде — и делают на станции одну большую остановку.

Следующая по популярности — скульптурная группа на пл. Ленина. Для иностранцев это та самая экзотика, которая сразу даёт понять, что они оказались в России.   

«Новосибирск довольно мрачен, но эта скульптура — ничего так», — пишет jaynebears. 

Впечатляет гостей из-за рубежа архитектура в центре. «Крутые здания рядом с часовней посередине дороги. В Новосибирске много старых, но просто прекрасных домов», — пишет Corinne.

Некоторые туристы успевают не только обойти город, но найти в нем необычные скульптуры. Правда, выложив в Instagram скульптуру Змея Горыныча из парка Кирова, автор ошибочно пометил его как хэштегом #tomsk — в путешествии по незнакомой стране перепутать достопримечательности соседних городов вполне простительно.

Находят время гости Новосибирска и для того, чтобы пройтись по местным барам. И, кстати, удивительно, но им нравятся и пиво, и интерьер. Хорошо, что они не знают русского и просто не в курсе того, как всё здесь плохо по версии наиболее активных комментаторов НГС.

А вот любимый новосибирцами зоопарк вызывает у иностранцев смешанные чувства. «Это так грустно по многим причинам», — пишет «ветеринар и случайный путешественник» Laura Fosbender.

Публикация от @shoey_worldwide

Попал новосибирский зоопарк и в тематический фотоблог shoey_worldwide — этот путешественник зачем-то фотографируется по всему миру с башмаком. Кажется, даже льву непонятно — зачем именно.

«Александр III был единственным царем, который посетил Сибирь» — почему-то решил Mark Smith, увидев памятник императору. Ну в самом деле, если есть памятник, значит человек был здесь — иначе зачем его ставить?

Публикация от @stuiterkuiken

Российские туристы, побывав в Новосибирске, оставляют куда менее лестные отзывы — как выяснили НГС.НОВОСТИ, им не нравится архитектура, но приводит в восторг самый длинный метромост в мире.

Стас Соколов
Фото instagram.com

Прочтений: 3565
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено